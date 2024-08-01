Когда поступят в продажу билеты на церемонию открытия Всемирных игр кочевников

С 8 по 13 сентября в столице Казахстана пройдут V Всемирные игры кочевников

На данный момент в онлайн-продаже имеются билеты на такие виды соревнований, как Асық ату, Ордо, Арқан тартыс, Қазақ күресі, Ашыртмалы аба гюреши, Кураш, Корэш, Алыш, Мас-рестлинг, Дәстүрлі садақ ату, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.

«С 5 августа для всех желающих будут доступны билеты на церемонию открытия игр. Для некоторых категорий населения предусмотрены льготы и скидки. Подробную информацию можно получить по ссылке: https://worldnomadgames.kz/ru», - говорится в сообщении.

Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября в Астане. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников из 89 стран мира.

Будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Спортивные соревнования и культурные мероприятия, по прогнозу, посетит более 100 тысяч туристов.