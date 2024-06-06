Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?

На действия столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы жалуются члены республиканского объединения индивидуальных предпринимателей и юридичес­ких лиц «Ассоциация розничной торговли и общественного питания». Ситуация такова: при проведении проверок в школьных столовых работники СЭС штрафуют исключительно предпринимателей, а не работников, которые и допускают нарушения. Член ассоциации Марина Лаптева посетовала: штрафы порой накладывают за совсем незначительные нарушения…

– Это может быть скол на кафеле, на посуде, – говорит она. – А одного из предпринимателей так вообще оштрафовали за… гель-лак на ногтях у повара, при том что повар была в перчатках!

Посыл бизнесменов ясен: если ногти накрашены у работницы, то ее и должны штрафовать, а вовсе не тех, кто нанял эту женщину на работу. Так же и с помещениями, где готовится школьная еда: если они не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, то отвечать за это должна администрация учебного заведения.

По мнению ассоциации, департамент неправильно трактует Кодекс РК «Об административных правонарушениях» и не разграничивает ответственность между работником и работодателем, всегда привлекая к ответственности субъект предпринимательства, так как в этом случае размер штрафа в разы выше.

– Статья 425 КоАП «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» состоит из двух час­тей, – разъясняет тонкости законодательства глава столичной Палаты предпринимателей Канат Алин. – Часть первая устанавливает ответственность за нарушения, которые не повлекли причинение вреда здоровью человека. Штраф по ней для физических лиц – 30 МРП (110 760 тенге), а вот для бизнес-субъектов он варьируется от 230 до 1 600 МРП, то есть может достичь и 5 миллионов 907 тысяч 200 тенге, в зависимости от категории этого самого субъекта. Законодательно разграничение ответственности действительно предусмотрено, и на это ранее уже указывалось ассоциацией в ее письме в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Комитет тогда ответил: «В соответствии с действующим законодательством определение лица, привлекаемого к административной ответственности, зависит от характера (существа) административного правонарушения и полномочий работника, предусмотренных должностной инструкцией, актом работодателя и трудовым соглашением (договором). Таким образом, административная ответственность разграничивается и определяется с учетом выявленных нарушений и правовой оценки действий по совокупности достаточных, достоверных и допустимых доказательств виновности».

Становится понятно, что наемные работники могут стать субъектами административного правонарушения, о чем и говорится в части 1 статьи 425 КоАП.

Но департаменту санитарно-эпидемиологического контроля ответ комитета не указ: к административной ответственности «притягивают» исключительно субъектов бизнеса. И на это у госоргана есть свой довод.

– В 27-й статье Предпринимательского кодекса четко прописано, что субъект предпринимательства обязан соблюдать требования, привести все в порядок. И надлежащим образом его же сотрудники обязаны соблю­дать требования санитарных норм. А в соответствии со статьей 33 КоАП РК индивидуальные предприниматели, юридические лица подлежат ответственности за административные правонарушения, если деяние, действие либо бездействие было совершено, санкционировано, одобрено органом, лицом, осуществляющим функцию управления, и юридическим лицом или работником ИП или юрлица, – высказала свою точку зрения руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Сархат Бейсенова.

И добавила: не согласен бизнесмен с составленным протоколом – имеет полное право обжаловать его в суде. Только вот почему-то никто ни разу этим правом не воспользовался...