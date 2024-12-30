Казахстанские теннисисты вышли в 1/4 финала United Cup

Сборная РК пробилась в плей-офф с первого места

Фото: пресс-служба НОК РК

Сборная Казахстана по теннису с первого места пробилась в четвертьфинал престижного турнира United Cup, который проходит среди смешанных команд в Австралии, сообщает Kazpravda.kz

Команда РК попала в группу С. В первом противостоянии казахстанские теннисисты обыграли Испанию (2:1).

Во втором матче Казахстану противостояла Греция. Александр Шевченко неожиданно обыграл 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса - 6:4, 7:6.

Затем Елена Рыбакина со счетом 6:4, 6:3 победила Марию Саккари и досрочно вывела Казахстан в 1/4 финала. Третья игра в матче против Греции турнирного значения иметь не будет.

В НОК добавили, что сборная РК пробилась в плей-офф с первого места.

Следующий соперник определится позже.