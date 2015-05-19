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Комфортная жизнь в Smart Astana
Рысты АЛИБЕКОВА
В 2013 году на совещании по развитию Астаны Глава государства поручил Правительству и столичному акимату проработать вопрос вхождения Астаны в рейтинг 50 «умных» городов мира к 2017 году, а также принять меры по развитию индустриальных парков и СЭЗ «Астана – новый город». О ходе выполнения этих поручений на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказали руководитель управления администрирования СЭЗ «Астана – новый город» Ильяс Жангаскин и председатель правления АО «Астана Innovations» Альтаир Уызбаев.
Специальная экономическая зона «Астана – новый город» была создана для ускоренного развития делового центра столицы и создания высокотехнологичных и конкурентоспособных производств в обрабатывающей промышленности. В состав СЭЗ на сегодня входят два индустриальных парка Астаны. Как известно, индустриальные парки – это новые промышленные зоны, в которых установлен льготный налоговый и таможенный режимы. Инвесторы освобождены от корпоративного и подоходного налога, от платы за аренду участка сроком до 10 лет, земельного налога и налога на имущество. По словам И. Жангаскина, значительное налоговое послабление делает привлекательной СЭЗ и зону индустриальных парков для привлечения инвестиций и запуска производств.
– За последние 4–5 лет налоги, выплаченные 21 предприятием, уже в 1,5 раза перекрыли средства, потраченные на проведение инфраструктуры на территории 600 гектаров индустриальных парков, – отметил спикер.
В настоящее время в индустриальном парке реализуется 55 проектов, из них 21 – это готовые заводы, выпускающие продукцию, 17 проектов находятся на стадии активного строительства и столько же – на этапе оформления земельных участков и проектирования. Раньше в индустриальный парк приходили только крупные предприятия, в основном представляющие машиностроение и производство стройматериалов. В связи с этим И. Жангаскин призвал и руководителей предприятий среднего уровня активно участвовать в осуществлении проектов.
– Нам хотелось бы, чтобы в индустриально-инновационном развитии Астаны было задействовано как можно больше людей из сферы малого и среднего бизнеса, – подчеркнул он. – На территории индустриального парка действует открытая система выделения земельных участков. К бесплатно предоставляемым участкам подведены все коммуникации, к тому же действуют льготы. Такие условия мало где можно найти!
В заключение спикер отметил, что результатом работы зоны «Астана – новый город» за 2002–2015 годы стало привлечение инвестиций на сумму более 2 трлн. тенге, с 2010-го выпущено продукции на сумму 393,5 млрд. тенге.
…Согласно поручениям Президента РК, внедрение в Казахстане инновационных технологий является обязательным шагом на пути построения конкурентоспособной экономики. В этом направлении компания «Астана Innovations» ведет активную деятельность по трем основным направлениям. Среди них поддержка инновационных стартапов, реализация программы Smart Astana, а также развитие системы комплексного обеспечения жизнедеятельности Астаны.
Как пояснил А. Уызбаев, по первому направлению компания оказывает финансовые и консультационные услуги стартап-компаниям на начальном этапе их развития. Например, начинающим предпринимателям предоставляются помещения, оказывается помощь с ведением бухгалтерского учета, PR-маркетингом и привлечением инвестиций. В рамках осуществления проекта технологического бизнес-инкубатора на сегодня реализованы 16 инновационных проектов, многие из которых успешно вышли на рынок и уже пополняют бюджет столицы.
Следующим направлением «Астана Innovations» является внедрение инновационных «Smart-технологий» в жизнь столицы. В рамках этой программы выполняются такие проекты, как «Smart-ЕРЦ (Единый расчетный центр)», «Smart-школа», «Smart-поликлиника», «Smart-транспорт», «Smart-парковка», «Smart-ЖКХ» и «Smart-освещение». Эти технологии позволят значительно улучшить качество столичной транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.
И третье направление работы компании – это реализация программы «Система комплексного обеспечения жизнедеятельности Астаны», целью которой является повышение уровня безопасности жителей и гостей столицы и улучшение системы дорожного движения в городе.
С вводом в строй всех этих проектов значительно повысится качество жизни астанинцев.

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