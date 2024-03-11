Комфортные школы планируются не комфортными

Северо-Казахстанское управление образования обычно закупает в один класс обычной обще­образовательной школы 15 парт и 30 стульев, рассчитывая усадить 30 детей, хотя санитарные нормы предполагают присутствие в классе лишь 25 школьников.

В областной палате предпринимателей состоялась встреча представителей управления образования с застройщиками и производителями мебели. Обсуждались вопросы оснащения мебелью и оборудованием двух учебных заведений, возводимых в Петропавловске в рамках нацио­нального проекта «Комфортная школа».

– Для нас важно, чтобы мебель и оснащение в школах были действительно комфортными для детей, – отметил руководитель областного управления образования Назир Жашибеков. – Для этого создана комиссия, которая будет проверять кабинеты и мебель на соответствие санитарным нормам. Уже есть вопросы к техническим характеристикам, согласно которым в классе стоят 12 парт, рассчитанные на двух человек, 24 стула и еще одна одноместная парта с одним стулом. Так мы принимать не будем, хотя класс и рассчитан на 25 человек согласно санитарной норме. Пусть лучше будут 13 парт и 26 стульев, а вообще мы закупаем в городские школы на один класс 15 парт и 30 стульев, потому что редко сидят по 25–26 человек. Почти все школы переполнены…

Напомним, в рамках национального проекта «Комфортная школа» в Петропавловске будут построены четыре школы. Строи­тельство двух из них начато в 2023 году. Школы строятся в микрорайонах «Орман» и «Береке». Каждое учебное заведение рассчитано на 600 мест. Ожидается проведение конкурсов на строительство еще двух комфортных школ – в микрорайоне «Копай» (на 1 200 мест) и микрорайоне «Жас оркен» (900 мест).

Между тем аким области Гауез Нурмухамбетов посетил школы в Рабочем поселке на окраине Петропавловска. Он напомнил, что на недавней встрече с журналистами поднимался вопрос благоустройства территории учебных заведений и создания комфортных зон отдыха.

Глава региона осмотрел отремонтированную кровлю в школе № 31. В этом году пройдет капитальный ремонт и в школе № 42. Для жителей Рабочего поселка будут установлены уличные тренажеры, игровая и спортивная площадки. Возле школы № 27 построены футбольная площадка и хоккейная коробка, обновится фасад здания.