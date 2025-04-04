Компания Apple открыла доступ к медицинским сервисам в Казахстане

Здравоохранение
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Кадиша Ныгмет

Министерством здравоохранения успешно проведены переговоры с представителями американской корпорации, в результате которых казахстанцам будут доступны важные цифровые сервисы для мониторинга здоровья. Ранее они были недоступны в нашей стране, но успешно работают, к примеру, в США, Канаде, Германии, Великобритании и Австралии.

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Так, владельцы Apple Watch Series 6 и более поздних моделей теперь могут использовать функцию записи электрокардио­граммы (ЭКГ). Снятие ЭКГ занимает всего 30 секунд и помогает определить признаки фибрилляции предсердий – нарушения сердечного ритма, которое может привести к серьезным осложнениям. Данные сохраняются в приложении «Здоровье» и могут быть переданы врачу для дальнейшего анализа.

Также с обновлением для Apple Watch Series 9 и более поздних версий появилась функция, фиксирующая эпизоды апноэ во сне. Это состояние сопровождается­ временной остановкой дыхания во время сна, что может привести к хронической усталости и другим проблемам со здоровьем. Теперь пользователи смогут получать уведомления о возможных нарушениях дыхания ночью.

А пользователи AirPods Pro 2 и более поздних моделей теперь могут воспользоваться функцией «Проверка слуха». Она позволяет оценить способность слышать звуки разной частоты и интенсивности, помогая выявить возможные проблемы со слухом на ранних стадиях. Тест занимает около пяти минут и проводится в тихой обстановке. Результаты сохраняются в приложении «Здоровье» на iPhone или iPad, что позволяет отслеживать динамику и при необходимости обращаться к специалистам.

Дополнительно стала дос­тупна функция «Слуховой аппарат», которая предназначена для людей с легкой или умеренной потерей слуха. Она адаптирует­ звук, воспроизводимый через AirPods, в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, улучшая восприятие речи и окружающих звуков. Настройка функции осуществляется на основе результатов проверки слуха или загруженной аудио­граммы от специалиста.

Важно отметить, что указанные функции гаджетов не являются основанием для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Они служат вспомогательными инструментами для мониторинга состояния здоровья и не заменяют консультации квалифицированных медицинских специалис­тов, предупредили в МЗ.

В ведомстве продолжают работу над расширением доступности современных технологий для улучшения здоровья и благополучия граждан.

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