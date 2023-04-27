Комплексный план по противодействию теневой экономике актуализируют в Казахстане

Сегодня заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание о ходе актуализации Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Разработанный проект комплексного плана состоит из 64 пунктов.

В документе предусмотрены системные меры в сферах налогового и таможенного администрирования, распределения бюджета, эффективной конкуренции и противодействия нелегальному бизнесу.

Закреплены также оперативные меры в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, транспорта, торговли, сельского хозяйства, строительства, криптоактивов и другие.

Ерулан Жамаубаев поручил обеспечить заинтересованным государственным органам согласование проекта комплексного плана и методику расчетов показателей на 2023-2025 годы.

В завершение вице-премьер отметил, что данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства. Всем государственным органам поручено активизировать работу по реализации мероприятий комплексного плана.