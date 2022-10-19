Конаев должен стать "контрмагнитом" по отношению к Алматы – президент

В ходе встречи с общественностью Алматинской области Касым-Жомарт Токаев отметил, что областной центр должен стать "контрмагнитом" по отношению к Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с Правительством и компаниями", - сказал глава государства.

По словам президента, областной центр должен стать "контрмагнитом" по отношению к Алматы.

"Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами", - указал Токаев.

Как он отметил, в регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы.

"Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок", - добавил президент.