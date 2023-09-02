Конкретные цели, четкие результаты

С раннего утра в здании Мажилиса Парламента было весьма оживленно. Представители политического истеблишмента обменивались приветствиями, дискутировали, гадая о том, какие цели и задачи поставит Глава государства на новом этапе развития страны.

И когда прозвучало Послание, никто не оказался разочарован. Цели, обозначенные Президентом, были конкретными, без эфемерных отсылок к далекому будущему и без победных фанфар. Все задачи призваны решать насущные проблемы здесь и сейчас. Никаких популистских мер, вызывающих «несмолкаемые аплодисменты». Только четко выверенные решения, нацеленные на результат.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев остановился на уже реализуемых политических реформах, отметив, что в стране еще более укоренилась формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство», сделаны важные шаги в сфере защиты прав человека, проводится масштабная работа, направленная на обеспечение верховенства закона и справедливости.

Как убежден Президент, чтобы стать по-настоящему развитой страной, необходимо совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями.

– Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития. В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня – 136 миллиардов долларов, из которых 84 – это экспорт. Опора стабильности нашей экономики – внешние резервы – вплотную приблизились к 100 миллиардам долларов, – проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, по словам Президента, большинство государств также не стоит на месте. Сегодня в глобальной экономике и международном разделении труда происходят фундаментальные сдвиги. Набирает обороты технологическая гонка, повсеместно обостряется конкуренция за ресурсы. В высшей степени актуализировались проблемы изменения климата, продовольственной безопасности, устойчивого демографического развития.

– Одним словом, человечество вступило в очередную эпоху беспрецедентных вызовов и кардинальных перемен. В такой важный период у нас имеются все возможности для мощного экономического рывка. Для этого мы должны поэтапно, но твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан, – заявил Президент.

В Послании Глава государства поставил перед Правительством конкретные задачи по поддержке обрабатывающей и горнодобываю­щей промышленности, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логис­тики, сфер финансов, IT и цифровизации, водных ресурсов, креативной индустрии, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обнародован ряд важных инициатив по снижению влияния государства на экономику, демонополизации экономики, пересмотру макроэкономической политики, реформированию налоговой и бюджетной политик, системы административного управления.

Большие надежды

По окончании выступления Президента журналисты по традиции ожидали в фойе участников мероприятия в надежде из первых уст получить комментарии. И хотя многие депутаты были вынуждены тут же отправиться на пленарные заседания, некоторые успели высказаться по поводу услышанного.

Депутат Мажилиса Альберт Рау с удовлетворением отметил тот факт, что Президент в Послании поднял вопрос низкой доли кредитов в экономике.

– Я давно говорю о том, что доля кредитных ресурсов, направляемых на развитие экономики, в структуре валового внутреннего продукта снизилась до беспрецедентно низкого уровня – 20%, а если учесть, что 60% от них – потребкредитование, то получается всего 8%. Дальше падать некуда! Никакой «Байтерек» или Банк развития не могут заменить нормальную финансовую систему! В России эта доля составляет 48%, в Китае уходит за 50%, а в развитых странах составляет все 100% от ВВП, – отметил Альберт Рау.

Причина в том, как заметил Президент, что банкам выгодно получать прибыль за счет курсовой разницы и хранить деньги в государственных ценных бумагах, не платя налогов с дохода. Банки будто специально стимулировали вкладывать деньги не в реальный сектор, а рассовывать их по разным инструментам.

– Я неоднократно ставил эту проблему перед Правительством и сегодня удовлетворен решением Главы государства, – подчерк­нул мажилисмен. – Второе, что меня не может не беспо­коить, как и любого гражданина нашей страны, – вопрос воды. Ситуация ухудшается, угроза дефицита живительной влаги нарастает, а мы ничего не делаем! Отрадно, что Президент объявил не только о создании отдельного государственного органа по воде и ирригации, но и обозначил принципы водосбережения. Возлагаю большие надежды на то, что эти меры сыграют важную роль.

Оптимизм в этом вопросе разделяет и депутат Мажилиса Азат Перуашев, который в ходе своих летних поездок по регионам много общался с фермерами, потерявшими урожай из-за дефицита воды.

Эта проблема глобальная, говорит он. Президент предложил ряд решений – переход к передовым влагосберегающим технологиям, накопление талой воды, строительство и реконструкция водохранилищ. Но надо понимать, что Казахстан водозависим от других стран, и работать следует не только с тем, что есть у нас, но и налаживать правильный диалог с соседями. А для этого нужны люди с соответствующей компетенцией и авторитетом.

– Послание очень системно. Заметьте, о повышении минимальной заработной платы Глава государства сказал в самом конце. Перед этим целый ряд поручений был связан с увеличением финансирования реального сектора экономики. Президент обратил внимание на ситуацию с банками, которые ушли в потребительское кредитование и критично сократили финансирование реальной экономики. Если мы перевернем ситуацию и будем больше кредитовать предприятия, вырастет и произ­водство. Не случайно Глава государства поручил: мы должны дос­тичь двукратного увеличения ВВП. Нужно двигаться быстро, не раскачиваясь, – подчеркнул Азат Перуашев.

Зависит от каждого из нас

Депутат Сената Парламента Асем Рахметова подчеркнула, что в нынешнем Послании Касым-Жомарт Токаев отразил новое видение экономической политики нашей страны и представил основные контуры предстоящих структурных реформ.

– Нас ждут значительные перемены, которые дадут новый толчок развитию экономики Казахстана, – сказала она. – Глава государства подчеркнул, что сегодня самая важная задача – формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. И потому задача диверсификации экономики становится еще более актуальной.

При этом не остается в стороне и социальная сфера – образование, здравоохранение, культура, отметила сенатор. Многие актуальные и многолетние вопросы были затронуты Президентом, предложены новые пути их решения. К примеру, это касается процесса обеспечения равенства в получении образования, который будет сопровождаться повышением скорости Интернета и обеспечением бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам.

– Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда. Сейчас, действительно, ряд отраслей экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Поэтому нужно делать упор на них. Также важно, чтобы учебные заведения выстраивали долго­срочные партнерские отношения с потенциальными работодателями. Так кадры будут лучше подготовлены для практики, и выпускники смогут сразу трудоустроиться, – считает Асем Рахметова.

По мнению депутата Сената, в последние годы наблюдаются глубокие и последовательные преобразования в социальной сфере, которая стала более человекоориентированной. К примеру, с июля этого года в действие вступил Новый социальный кодекс, которым регулируются вопросы социальной поддержки, касающиеся всех жителей страны: это рождение, трудоустройство, поддержка при возникновении тяжелых жизненных ситуаций. Теперь обозначены новые направления курса социального развития.

– Наряду с этим Президент справедливо отметил, что одних только политических и экономических реформ недостаточно. В первую очередь требуется изменение общественного сознания и устремлений граждан, без этого вся остальная работа будет напрасна, – сказала депутат. – Согласна с утверждением, что формирование нового качества нации имеет особое значение для нашей страны. Все граждане, особенно молодежь, должны воплощать в себе самые лучшие качества – из этого складывается единая система ценностей общества. На самом деле ведь все зависит от каждого из нас. Если каждый будет патриотичным, образованным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то, как сказал сегодня наш Президент, для нас не будет недостижимых высот. Думаю, нам всем нужно принять эти фразы как установку.

Много правильных решений

Как отметил депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов, в новом Послании Глава государства озвучил немало интересных мыс­лей, направленных на развитие экономики Казахстана.

– Для меня. как члена аграрного комитета, были важными вопросы сельского хозяйства и в первую очередь создания отдельного Министерства водной отрасли. Это правильное решение, потому что проблем в этой сфере сейчас очень много, – сказал он. – Относительно глубокой переработки мяса и молока... Когда-то мы изучали этот вопрос на примере молочных ферм Северо-Казах­станской области. Развивать крупные сельскохозяйственные проекты многие не решаются, ведь для этого нужны большие деньги. В Послании отмечено, что предусмотрена поддержка в виде гарантий и возврата субсидий почти на 50%. Поэтому, действительно, пора заниматься глубокой переработкой сельхозпродукции, уровень которой на сегодняшний день очень низкий. Если посмотреть в торговых сетях, местная переработанная продукция занимает всего 20–30%, то есть почти все продукты – импорт.

Важная тема – кардинальное изменение межбюджетных отношений. Планируется передать на второй уровень бюджета не менее 2 трлн тенге. И, как отметила депутат Мажилиса Ирина Смирнова, теперь акимы районного уровня будут иметь свой собственный достаточный бюджет, а это значит, они будут более самостоятельны.

– Самый важный пункт – начать зарабатывать всей страной! Наконец, мы заговорили об эффективности использования средств, о другом подходе к формированию бюджета – о переходе к блочному бюджету, – выразила мнение Ирина Владимировна. – Наконец, мы заговорили о том, что нужно поддержать нашего национального производителя, развивать свое производство, не ждать, когда кто-то что-то даст. Также в новом Послании Президент затронул тему качест­ва образования, без него мы, несомненно, не можем двигаться вперед.

Еще одну важную и, можно сказать, резонансную в казахстанском обществе тему затронула депутат Сената Ляззат Калтаева.

– Только на прошлой неделе, встречаясь с неправительственными организациями Алматы, я слушала горячие споры о необходимости строи­тельства АЭС и о том, как важно услышать голос народа Казахстана. И вот сегодня, выступая с Посла­нием, Касым-Жомарт Токаев дал четкий ответ: референдуму быть! Да, это очень непростой вопрос, мнения ученых, экологов, энергетиков должны дать пищу для размышлений. Референдум же для нас – возможность выбора.