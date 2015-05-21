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Конкурс
Конкурсы
21 мая 2015 г. 9:52
693
Конкурсы на 21.05.2015. Содержание -
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Seifullin University: к исследовательскому университету мирового класса
00:00
Вам пакет. Экологический!
04:00
Стратегическое партнерство и братские связи
00:30
Защищены права более двухсот работников
01:30
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
01:00
Погружение в древность
03:00
Приаралье становится центром стекольной промышленности
02:00
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
02:30
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
03:30
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
04:30
На археологическом комплексе провели уборку
05:00
Укреплять боевое содружество
08:04
Более чем 9 тыс. казахстанцам назначена специальная соцвыплата
08:39
Солдаты массово отравились в Карагандинской области
12:30
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
08:24
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате мира по борьбе
08:57
ФСМС запустил собственную систему оплаты медпомощи
11:22
Подозреваемых в дерзком разбое задержали в Астане
00:18
Доминанты исследований казахстанского ученого: неординарный взгляд из Оксфорда
10:00
Республиканский августовский саммит педагогов стартовал в Казахстане
15 августа 2024 г. 17:00
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
14 августа 2024 г. 1:00
С газом наметились подвижки
16 августа 2024 г. 19:30
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
16 августа 2024 г. 0:00
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
14 августа 2024 г. 12:10
На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО
14 августа 2024 г. 3:00
Путеводитель по казахской кухне: как попробовать гастрономические «коронки» регионов
14 августа 2024 г. 0:30
«Первое, что понравилось, был батут...»
14 августа 2024 г. 3:30
Сколько стоит отдых на Каспийском побережье?
14 августа 2024 г. 2:00
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
14 августа 2024 г. 0:00
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
14 августа 2024 г. 19:33
Токаев вручил ордена спортсменам и тренерам национальной сборной
14 августа 2024 г. 2:35
Форму школьную купить – это вам не шутка
15 августа 2024 г. 14:10
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
14 августа 2024 г. 15:20
Уголовное дело за дезинформацию о школьнице, попавшей в секс-рабство, завели в полиции
14 августа 2024 г. 17:30
Президент посетил предприятие по производству шин
14 августа 2024 г. 1:30
Не заплатили за отдых детей
14 августа 2024 г. 17:25
Павел Дуров выделил образовательные гранты для сельских детей Казахстана
14 августа 2024 г. 4:30
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
14 августа 2024 г. 4:00
Навели порядок в ущелье
15 августа 2024 г. 19:30
Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА
8 августа 2024 г. 8:00
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
26 июля 2024 г. 1:36
В Таразе открылся филиал российского университета
1 августа 2024 г. 9:09
Токаев произвел назначения в своей администрации
24 июля 2024 г. 3:29
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
31 июля 2024 г. 7:37
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
2 августа 2024 г. 2:00
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
3 августа 2024 г. 14:11
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
2 августа 2024 г. 0:00
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
9 августа 2024 г. 1:00
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
3 августа 2024 г. 13:40
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
3 августа 2024 г. 13:09
Несколько участков дорог перекроют в Астане
10 августа 2024 г. 12:00
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
10 августа 2024 г. 4:30
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
10 августа 2024 г. 3:02
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
10 августа 2024 г. 5:00
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
10 августа 2024 г. 6:00
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3 августа 2024 г. 14:43
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
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