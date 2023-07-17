Мониторить применение клинических протоколов начнет Минздрав

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мониторинг применения клинических протоколов теперь будут проводить во всех регионах Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Клинический протокол – это научно доказанные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи при определенном заболевании или состоянии пациента. 

На сегодня есть 4 вида клинических протоколов: диагностики и лечения, медицинского вмешательства, медицинской реабилитации, а также паллиативной помощи.

В Казахстане впервые начнут внедрять мониторинг применения клинических протоколов в регионах. Целью механизма является определение, насколько протоколы лечения были доставлены до врачей и внедрены на практике.

«Мы стремимся получить обратную связь от врачей, которые применяют и внедряют эти протоколы. Сегодня разработка клинических протоколов осуществляется под руководством научных центров и исследовательских институтов высших учебных заведений при участии профессиональных ассоциаций. В дальнейшем мы планируем привлечь также пациентские ассоциации к этому процессу», – подчеркнула руководитель управления стандартизации департамента организации медицинской помощи МЗ РК Айгуль Телешева.

Отмечается, что разработка клинического протокола позволяет подобрать наиболее подходящий, основанный на научном опыте и консенсусе вид медпомощи при определенных состояниях.

А мониторинг применения клинического протокола позволяет рационально подойти  к врачебным назначениям, уменьшает число несоответствий в клинической практике, способствует непрерывному обучению врачей.

#здравоохранение #лечение #Минздрав #клинический протокол

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