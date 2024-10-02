Концерт мастеров искусства: пожилых людей поздравили в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

В честь международного Дня пожилых людей в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоялся праздничный концерт, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

По данным столичного акимата, цель мероприятия – популяризация доблестного труда пожилых, проявление к ним внимательности. В праздничном концерте приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, председатель городского маслихата Ерлан Каналимов, председатель Совета ветеранов Сансызбай Есилов, деятели культуры и депутаты городского маслихата, ветераны и пенсионеры.

Ерлан Каналимов поздравил столичных пенсионеров с 1 октября – Международным днем пожилых людей.

«В Астане проживает более 135 тысяч пенсионеров. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, Герои, труженики тыла и участники боевых действий. Уважение и почет к старшим – наш долг, завещанный предками. Как говорят в народе, если есть мудрые старейшины, не будет раздора, а молодежь не собьется с пути», – сказал Ерлан Каналимов.

Он также отметил, что в Астане активно проводятся мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и улучшение качества их жизни. Особое внимание было уделено работе «Центров активного долголетия».

Концертный занавес открылся знаменитым кюем Курмангазы «Сарыарка».На праздничном мероприятии Казахский оркестр, ансамбль народного танца «Шалкыма» и сольные вокалисты филармонии исполнили произведения выдающихся казахских композиторов.

Среди них - «Ата толғауы» Нургисы Тлендиева, «Қырманға кел, қалқатай» Сыдыка Мухамеджанова, «Заздравная» Исаака Дунаевского, «Көңілашар» Туркеша и другие любимые народом произведения.

«Дом со старцем – это сокровище». Считаю, что уважение со стороны государства к нашим пожилым людям высокое. Моему отцу 86 лет, а маме 84 года. К их пенсиям ежегодно поступает надбавка, оказывается поддержка, как в социальном, так и в культурно-духовном плане. Вот и сегодняшний концерт – одно из мероприятий, организованных как дань уважения пожилым», – сказал певец отдела народной песни, отличник культуры Нурай Талабаев.

В ходе вечера ансамбль современного танца ALEM и солисты филармонии представили слушателям особенно трогательные музыкальные и хореографические постановки.

Концерт украсили лауреаты международных и республиканских конкурсов, заслуженные деятели РК Айткали Жайымов, Арайлым Рахим, Улыкпан Жолдасов, Майра Ильясова и Гульнур Оразымбетова.

#Астана #акимат #концерт #День пожилых людей

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