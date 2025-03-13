Концерты, акции, турниры: более 200 мероприятий пройдет в Астане на Наурыз мейрамы

14 марта в Казахстане стартует декада Наурызнама, посвященная празднованию Наурыз мейрамы. В течение этих 10 дней в Астане пройдет более 200 масштабных мероприятий в честь праздника – концерты, выставки, спектакли, творческие вечера и многое другое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

14 марта отмечается Көрісу күні. В честь этого дня в массовой библиотеке №3 состоится историко-просветительский вечер «Көрістім барша қазақпен». В Доме дружбы проведут мероприятие «Ұлы Еліміздің Көрісу күні - Амал мерекесі». В этот же день во Дворце школьников имени М.Утемисова организуют национальный культурный фестиваль «Караван дружбы», а во Дворце школьников имени Аль-Фараби – театральный марафон «Наурыз шашу».

15 марта посвящен Дню благотворительности. В честь него 14 марта в 11:00 в Центре социального обслуживания «Шарапат» с благотворительным концертом «Наурыз-Думан» выступят артисты Государственного театра танца «Наз».

Днем позже здесь организуют праздничное мероприятие, а также запустят «Марафон добрых дел» и акцию «Твори добро». В этот день волонтеры посетят дома ветеранов и одиноких пенсионеров и раздадут им продуктовые корзины в рамках акции «Марафон добрых дел».

Также в столице организуют акцию «Ғажайып сандық», в рамках которой в детские дома, дома престарелых и больницы будут поставлены специальные ящики. Нуждающиеся могут написать желаемый ему подарок (еду, одежду, игрушку или книгу), после чего эти предметы будут приобретены и распределены за счет меценатов.

В Доме дружбы 15 марта планируется благотворительная акция «Жанашырлық пен қамқорлық - еліміздің тірегі». В центре «Балам-ай» готовят благотворительный концерт «Әз-Наурыз».

В этот же день благотворительный спектакль для воспитанников ОФ «Бақытты Шаңырақ» покажет поисково-экспериментальный театр Sintez.

С 15 марта в Центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек» будет открыта творческая выставка «Жыл басы».

16 марта – День семьи, который пропагандирует роль семейных ценностей. В 11:00 у монумента «Байтерек» состоится торжественная церемония, на которой молодоженам вручат свидетельства о браке, а супружеские пары, отметившие золотой юбилей, будут внесены в Книгу юбиляров.

В это же время в Евразийском национальном университете имени Л.Гумилева будет проходить фестиваль среди молодых писателей «Армысың, Әз - Наурыз».

В 10:00 в районе Сарыарка в рамках мероприятия «Берекелі шаңырақ» будут поздравлять семьи, состоящие в браке 25-50 лет. В Городском перинатальном центре поздравят матерей новорожденных в рамках традиции «Наурыз базарлық».

В этот день в Профессионально-техническом колледже пройдет спортивная эстафета среди молодых семей. Участники будут соревноваться в национальных играх: арқан тарту, асықату, тоғызқұмалақ и др.

16 марта в Центре активного долголетия «Нура» пройдет культурное мероприятие для образцовых семей, воспитавших примерное поколение. Старшее поколение будет рассказывать детям об особенностях и различиях бата, обучать школьников произносить слова напутствия в виде стихотворения.

16 марта в 15:00 в Музыкальном театре юного зрителя организуют встречу с творческими молодыми семьями «Бақытты шаңырақ иелері».

17 марта в Астане пройдет День культуры и национальных традиций.

С 17 по 21 марта в Паралимпийском тренировочном центре будет проходить турнир по национальным видам спорта, приуроченный к празднику «Наурыз мейрамы» (тогызқұмалақ, асық ату, перетягивание каната, армрестлинг).

18 марта в декаде «Наурызнама» посвящен Дню национальной одежды. В честь этого с 15 по 18 марта в ТРЦ «Хан Шатыр» будет проходить ярмарка «Ұлттық киім – ұлттың сәні».

С 10:00 до 18:00 в Музее Сакена Сейфуллина проведут экскурсии в национальной форме для посетителей музея в честь Дня национальной одежды.

В 12:00 в Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева готовят флешмоб в национальных костюмах.

В это же время в Детской библиотеке №2 готовят час фольклора «ӘзНаурыз - жаңару мен жаңғыртудың бастауы».

В 14:00 в массовой библиотеке №8 организуют праздничную игровую программу «Қош келдің, Әз - Наурыз».

В 15:00 в Национальном музее состоится этнофестиваль «Ең әдемі киім – ұлттық киім». Во Дворце школьников имени М. Утемисова проведут республиканский конкурс среди подростков «Жігіт сұлтаны», а в легкоатлетическом спорткомплексе Qazaqstan – флешмоб «Қамажай». Девушки в возрасте от 15 до 17 лет из 112 школ города исполнят этот танец.

19 марта – День обновления. На территории всех районов организуют городской субботник в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и пордяка».

В этот же день в жилом массиве Железнодорожный проведут конкурс поделок «Юные таланты - 2025». В Высшем медицинском колледже «Даналык» пройдет фестиваль национальной еды «Забытые национальные блюда». В 12:00 в Детской библиотеке №1 готовят праздничное мероприятие «Наурыз – береке мен дәстүр мерекесі!»

20 марта будут отмечать День национального спорта. В честь него в Центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек» проведут спортивное соревнование «Ұлттық ойындар».

20 марта в Центре активного долголетия состоится состязание по национальной игре тогызкумалак среди пенсионеров района Есиль.

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Нура» также организуют турнир по национальным видам спорта.

В легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» в этот день пройдет семейная эстафета «Ұлы дала ойындары» (асык ату, бес асык, перетягивание каната, ләңгі тебу, стрельба из лука). В Конно-спортивном оздоровительном комплексе «Арғымақ» можно будет посмотреть показательные выступления по национальным играм (теңге ілу, садақ ату, қыз қуу, көкпар,асық ату, құс бегілік, атқаміну дәстүрі).

21 марта - День единства и солидарности. В 17:00 в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК состоится концерт казахского оркестра «Достық сазы».

21 и 22 марта в 12:00 и 16:30 Театр кукол приглашает на шоу ростовых кукол «Наурыз-Думан».

В эти же дни во всех районах города состоятся соревнования по национальным видам спорта среди жителей, приуроченные к празднику «Наурыз мейрамы». В том числе в Астане в честь праздника пройдет турнир «Walking Football». В столичном Доме дружбы организуют Мероприятие «Қош келдің, Әз - Наурыз».

22 марта - Начало года. В этот день во Дворце мира и согласия пройдет национальная премия «Наурыз сыйлығы». В 18:00 в Музыкальном театре юного зрителя состоится спектакль «Абай-Тоғжан».

23 марта – День очищения. В этот день с 09:00 в Центре социального обслуживания «Қамқор» проведут расчистку территории от снега. В 10:00 коллективы столичных театров выйдут на экоакцию и очистят территории около своих зданий.

23 марта с 20:30 до 21:30 Астана поддержит международную экологическую акцию «Час Земли» - ежегодное международное мероприятие под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимают участие более 2 миллиардов человек со всего мира. Цель акции – обратить внимание на необходимость ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В этот день во всех районах столицы в рамках эстафеты чистоты состоится общенациональная экологическая акция «Тазару», как символ встречи нового года с новыми целями, организуются мероприятия по очистке дворов от снега и мусора.