В Астане запустят шаттл-маршруты во время концерта Энрике Иглесиаса

3 сентября в 20.00 часов в столице состоится концерт всемирно известного певца Энрике Иглесиаса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
Для удобства зрителей и снижения транспортной нагрузки в этот день будут организованы шаттл-маршруты.
Специальные автобусы начнут курсировать с 16:00 часов и обеспечат доставку пассажиров с четырех точек города до стадиона «Астана Арена», а также обратно по завершении мероприятия.
Маршруты движения специального транспорта:
- Парковка у Столичного цирка;
- Парковка у мечети «Хазрет Султан»;
- Парковка у спортивного комплекса «Қазақстан» по улице Кажымукана;
- Парковка у мечети «Нұр-Сұлтан» (Бас Мешіт).
Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения. Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволяет избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей столицы.
Также зрители могут воспользоваться легкорельсовым транспортом «Тарлан Астана», который позволит быстро и удобно добраться до места проведения концерта.