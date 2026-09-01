В Астане запустят шаттл-маршруты во время концерта Энрике Иглесиаса

Столица

3 сентября в 20.00 часов в столице состоится концерт всемирно известного певца Энрике Иглесиаса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Для удобства зрителей и снижения транспортной нагрузки в этот день будут организованы шаттл-маршруты.

Специальные автобусы начнут курсировать с 16:00 часов и обеспечат доставку пассажиров с четырех точек города до стадиона «Астана Арена», а также обратно по завершении мероприятия.

Маршруты движения специального транспорта:

  • Парковка у Столичного цирка;
  • Парковка у мечети «Хазрет Султан»;
  • Парковка у спортивного комплекса «Қазақстан» по улице Кажымукана;
  • Парковка у мечети «Нұр-Сұлтан» (Бас Мешіт).

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения. Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволяет избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей столицы.

Также зрители могут воспользоваться легкорельсовым транспортом «Тарлан Астана», который позволит быстро и удобно добраться до места проведения концерта.

#Астана #столица #Энрике Иглесиас

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