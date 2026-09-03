В Астане стартовала регистрация на первый республиканский марафон чтения книг

Столица

Марафон будет проходить с сентября 2026 года по апрель 2027 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане стартовала регистрация на первый республиканский марафон чтения книг «Читающая нация», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Проект объединит участников из всех регионов страны и станет одной из крупнейших национальных инициатив по популяризации чтения и развитию культуры книги, передает официальный сайт акимата Астаны.

Марафон будет проходить с сентября 2026 года по апрель 2027 года в двух языковых лигах — казахской и русской. Проект включает 7 специализированных направлений:
− «Читающая школа» — для учащихся 6–10 классов;
− «Читающий колледж» — для студентов колледжей;
− «Читающий университет» — для студентов вузов;
− «Читающий педагог» — для учителей школ и преподавателей колледжей;
− «Читающая династия» — для семейных команд;
− «Читающий государственный служащий» — для госслужащих;
− «Читающий интеллектуал» — для всех граждан без ограничений по возрасту и роду деятельности.

Каждому участнику предстоит прочитать 15 книг по своему направлению из специально сформированного фонда в 330 произведений (165 на казахском и 165 на русском языках). В книжные списки вошли произведения отечественных авторов, мировая классика и современные книги. При их формировании также были учтены произведения, вошедшие в перечень «100 книг» по итогам общенационального голосования, а также мировые бестселлеры, включая произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе.

Основной читательский этап начнется в сентябре текущего года  и продлится до марта 2027 года: участники читают книги и публикуют краткие отзывы в личном кабинете. В марте–апреле 2027 года состоятся финальное тестирование и интеллектуальные квизы.

Победители и призеры региональных этапов получат денежные премии:
− 1-е место — 600 000 тенге;
− 2-е место — 450 000 тенге;
− 3-е место — 300 000 тенге.
Все финалисты будут отмечены дипломами и электронными сертификатами.

Председатель Общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков отмечает, что главная цель проекта выходит за рамки самого конкурса.

«Сегодня мы открываем регистрацию на первый республиканский марафон «Читающая нация» и тем самым даём старт большому общенациональному движению, которое объединит людей разных возрастов, профессий и интересов вокруг книги.

Я приглашаю всех присоединиться к марафону. Уверен, что вместе мы сможем сделать чтение одной из важных составляющих современной жизни Казахстана и показать, что читающая нация — это сильная, образованная и думающая нация», — сказал Бакытжан Турлыбеков.

Подробные правила участия, регламенты по направлениям и списки книг опубликованы на официальном сайте проекта: www.reading-nation.kz. 

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан

#Астана #марафон #книги

Популярное

Все
Результат важнее процесса
Недра становятся доступнее
Семьсот локомотивов за семнадцать лет
Впервые в Казахстане пройдет Неделя безопасности ИКАО
Лизинг, стимулирующий производство
Новая Конституция и роль отраслевой науки
На срочную службу призовут 23 тысячи казахстанцев
Электронная система контроля лекарственных средств
Главный ресурс – доверие общества
Бумажные отходы – на переработку
БАК ждет большая модернизация
Фокус – на китайский рынок
ТОО «Алло, не керек» не смутило вкладчиков...
Национальное достояние Великой степи: вчера, сегодня, завтра
Хор во весь двор
Машины Победы
Юные друзья книги
Верность делу
Верный спутник охотника
Сезон завершается – охрана продолжается
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Уборка раньше срока
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
Дорога больших возможностей
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Переход к реализации научно-технологических проектов
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Жатва идет полным ходом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
Передел высокий, хлебный
«Карусель» на 100 буренок
Определены победители международного конкурса баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale 79
В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна
Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Тысячи видеокамер и 100 SOS-кнопок: систему безопасности ус…
В Астане запустят шаттл-маршруты во время концерта Энрике И…
Астана готовится к отопительному сезону
Забег среди детей пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]