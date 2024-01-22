Концерты и спектакли: куда сходить на этой неделе в Астане

В течение всей недели столичные театры будут показывать лучшие постановки из своего репертуара на любой вкус и возраст. Также жители и гости города могут посетить концерты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В 19:00 часов 23 января в Музыкальном театре юного зрителя будут показывать спектакль «Үнсіздік». В это же время, а также вечером следующего дня в «Астана Опера» можно посмотреть оперу «Биржан - Сара».

В 19.00 часов 24 января театр «Жастар» приглашает на спектакль «Ғашықтар». Государственный театр драмы и комедии им.А.Мамбетова предлагает зрителям постановку «Келіндер көтерілісі», а Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им.К.Куанышбаева – концерт-спектакль «Кешкі 7». МТЮЗ порадует работой «Қоштасқым келмейді...», к слову, посмотреть его можно и днем позже.

В Государственном академическом русском театре драмы им.М.Горького 24 января пройдет мелодрама «В тени виноградника», а на следующий день – «Женитьба» Гоголя.

25 января в 11:00 часов для юных зрителей в театре «Жастар» готовят сказку «Ірімшік құмар тышқандар». В казтеатре им.Куанышбаева можно будет посмотреть драму «Кеш». В 19:00 часов на сцене «Астана Опера» организуют концерт «Con anima».

26 января в 14:00 и 16:00 часов Театр кукол покажет сказку «Как появилось эхо». В 18:00 часов того же дня на сцене Государственной академической филармонии им.Еркегали Рахмадиева состоится концерт «Астана кеші көңілді». В 19:00 вечера жителям и гостям города предлагается на выбор сразу несколько постановок – «Гоголь. Петербург» от русского театра драмы им.Горького, балет «Золушка» от «Астана Балет», спектакль коллектива казахского театра им.Куанышбаева «Патша көңілім, не дейсің?!», «Шырақ» в исполнении артистов театра «Жастар».

Субботним днем в 11:00 27 января горьковцы приглашают на спектакль «Коза – Дереза», а в 18:00 – на «Конец лета». В 12:00 и 16:00 Театр кукол будет показывать сказку «Как появилось эхо» (27 и 28 января).

В 17:00 часов в «Астана Опера» можно будет посетить балет «Бетховен – Бессмертие – Любовь» (27 и 28 января). В это же время столичная филармония приглашает на Концерт «VIVAT MAESTRO», посвященный памяти казахстанского флейтиста Кайроллы Жумакенова.

В «Астана Балет» в 18:00 будут показывать «Золушку», в театре им.Мамбетова – «В главной роли…», а в казтеатре им.Куанышбаева – драму «Құнанбай».

В 19:00 часов 27 и 28 января МТЮЗ приглашает на спектакль «Мадемуазель Нитуш». На сцене Дворца «Жастар» в это время развернется концерт «Благодарю тебя…», посвященный творчеству композитора Арно Бабаджаняна.

В театре «Жастар» готовят театрализованную концертную программу «Жанарымдағы жалғыз әуен». В 19:30 в ЦКЗ QAZAQSTAN в течение двух вечеров ценители могут посетить мюзикл «Алдар Көсе».

В 11:00 часов 28 января в театре им.Горького проведут спектакль «Снежная кололева», а в 18:00 – «Примадонны». В это же время в казтеатре им.Куанышбаева артисты представят спектакль «Ұйқым келмейді».