"Координирующее государство" появится в ОДКБ

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отметил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе на заседании Совета коллективной безопасности.

Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под эгидой такого государства создаются коллективные миротворческие силы Организации для применения в операции ООН по поддержанию мира.

Согласно протоколу координирующее государство - это одно из государств, определяемое Советом коллективной безопасности, для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира.

Условия участия коллективных миротворческих сил в операции ООН определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН.

«Следует отметить, что участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер. Протокол не ограничивает право государств направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях ООН», - сказал Камалетдинов.

Он подчеркнул, что ратификация протокола отвечает интересам Республики Казахстан, так как будет способствовать обеспечению эффективного участия ОДКБ и ее государств-членов в усилиях мирового сообщества по поддержанию международного мира и безопасности, а также укреплению сотрудничества в рамках Организации.