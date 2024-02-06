Кошанов предложил Токаеву кандидатуру нового премьер-министра

Президент обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в Мажилисе
Главе государства от имени партии AMANAT была предложена кандидатура на должность премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
- Касым-Жомарту Токаеву председатель Мажилиса Парламента, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов от имени политической партии AMANAT предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан, - проинформировали в Акорде.
В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в Мажилисе.
Накануне глава государства подписал указ об отставке правительства Республики Казахстан.
Сегодня в 15:00 Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента.
Также, по информации Акорды, завтра, 7 февраля, под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.