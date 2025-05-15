Костанайская область: итоги социально-экономического развития за I квартал 2025 года

Экономика
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Костанайская область демонстрирует положительную динамику в ключевых направлениях социально-экономического развития, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Инфографика: пресс-служба правительства

Увеличивается население, промышленность и сельское хозяйство продолжают развиваться, активизировался малый и средний бизнес. Растут инвестиции в регион, принимаются меры по улучшению условий в образовании, здравоохранении и социальной сфере.

Промышленность

Костанайская область — один из главных промышленных регионов Казахстана. Основу экономики региона составляет обрабатывающая промышленность, на которую приходится более 66% всей выпускаемой промышленной продукции области. Больше половины этой доли занимает машиностроение (54%). Вместе с тем важное значение имеют пищевая промышленность (22%) и металлургия (18%).

Горнодобывающая отрасль также оказывает существенное влияние на экономику региона, составляя почти треть (29,2%) всей промышленной деятельности. В первом квартале 2025 года общий объем производства достиг 727,9 млрд тенге. При этом объем производства в горнодобывающей отрасли вырос на 5,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно заметен прирост в области добычи и переработки полезных ископаемых: на 13,9% увеличилась добыча золотосодержащей руды, на 17,7% - производство железорудного концентрата, на 5,7% - окатышей, на 25% - медного концентрата и на 23,3% - асбеста.

Железнорудное сырье сосредоточено на Соколовском, Сарбайском, Куржункульском и Качарском месторождениях. Кроме того, на территории области расположено Житикаринское месторождение хризотил-асбеста, являющееся одним из крупнейших месторождений в мире.

Сельское хозяйство

За 1 квартал 2025 года валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 34,6 млрд тенге, что на 2,4% больше, чем в прошлом году. За это время произведено 17,6 тыс. тонн мяса, 42,5 тыс. тонн коровьего молока и 86,8 млн куриных яиц.

В текущем году планируется засеять 5,1 млн га, из них зерновые – 4,2 млн га, масличные – 755 тыс. га. Одна из основных задач — увеличение использования минеральных удобрений. В прошлом году в почву было внесено 259,1 тыс. тонн, на текущий год запланировано 337,6 тыс. тонн удобрений.

Для финансирования весенне-полевых по программам льготного кредитования через Аграрную кредитную корпорацию области выделено 84,1 млрд тенге («Қен Дала», «Кең Дала 2»), по Продкорпорации – 7,3 млрд тенге (форвардный закуп).

Кроме того, в 1 квартале 2025 года перерабатывающими предприятиями области произведено продуктов на сумму 104,9 млрд тенге (рост на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Малый и средний бизнес

Сфера малого и среднего бизнеса в Костанайской области демонстрирует положительную динамику. На 1 апреля 2025 года в области зарегистрировано 66,9 тыс. субъектов предпринимательства. Важно отметить, что в рамках государственных программ в 2025 году на поддержку предпринимателей выделено 8,6 млрд тенге. Из этой суммы 4,3 млрд тенге поступило из республиканского бюджета, 4,2 млрд — из областного.

Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной капитал области в первом квартале 2025 года составил 122 млрд тенге, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Структура инвестиций выглядит следующим образом:
➤ промышленность — 51,1%,
➤ транспорт и складирование — 15,7%,
➤ недвижимость — 14,4%,
➤ образование — 7,5%,
➤ сельское хозяйство — 4,6%.

Положительная динамика наблюдается в строительной сфере. В первом квартале 2025 года объем выполненных строительных работ составил 46,3 млрд тенге, что на 66,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Введено в эксплуатацию 120,4 тыс. м2 жилья, что на 2,3% больше, чем за тот же период 2024 года.

В 2025 году планируется продолжить реализацию масштабных жилищных проектов, что положительно отразится на обеспечении населения доступным жильем и создании новых рабочих мест.

#экономика #Костанайская область

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