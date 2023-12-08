Криминалист нашла грабителя по запаху в Алматы

Алматинский криминалист-одоролог определила подозреваемого в ограблении, используя только запах от гильзы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: polisia.kz

В полицию сообщили о попытке ограбления инкассатора. На месте преступления правоохранители выяснили, что злоумышленник в одном из обменных пунктов несколько раз выстрелил в сотрудника инкассаторской службы. Потерпевший сообщил, что при подозреваемом был рюкзак одной из служб доставки. Инкассатору удалось дать жесткий отпор нападавшему.

Полицейские задержали мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, но тот категорически отрицал свою вину. У следствия практически не было никаких улик, так как преступник не оставил никаких следов.

Но тут к расследованию подключилась опытный криминалист-одоролог Ботагоз Агабекова. Женщина-полицейский на месте происшествия изъяла запаховый след с гильзы из оружия нападавшего.