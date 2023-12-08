Криминалист нашла грабителя по запаху в Алматы

Алматинский криминалист-одоролог определила подозреваемого в ограблении, используя только запах от гильзы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
В полицию сообщили о попытке ограбления инкассатора. На месте преступления правоохранители выяснили, что злоумышленник в одном из обменных пунктов несколько раз выстрелил в сотрудника инкассаторской службы. Потерпевший сообщил, что при подозреваемом был рюкзак одной из служб доставки. Инкассатору удалось дать жесткий отпор нападавшему.
Полицейские задержали мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, но тот категорически отрицал свою вину. У следствия практически не было никаких улик, так как преступник не оставил никаких следов.
Но тут к расследованию подключилась опытный криминалист-одоролог Ботагоз Агабекова. Женщина-полицейский на месте происшествия изъяла запаховый след с гильзы из оружия нападавшего.
«Было проведено непростое и уникальное криминалистическое исследование – одорологическая выборка. Агабекова смогла доказать вину грабителя, применив все свои научные познания в криминалистике. В итоге мужчина признал вину и в подробностях рассказал, как готовился к преступлению.
Зачастую опытные преступники тщательно заметают следы, уничтожают улики, но возможности современной казахстанской криминалистики, а также колоссальный опыт самих криминалистов, позволяют найти следы преступления даже там, где казалось бы их вообще нет», — отметили в департаменте полиции.