Свежий выпуск Көрпе повышает ВВП 11 мая 2022 г. 5:26 Кратенко Андрей arystan05@mail.ru Международный фестиваль ремесленников «Көрпеfest-2022» впервые состоялся в Петропавловске. Напомним, көрпе у кочевых народов заменяли стулья, кровати, одеяла и ковры. До сих пор почти в каждом казахском доме есть стопка с корпешками, которые используются, когда приезжают гости. В числе участников фестиваля были ремесленники из разных областей Казахстана, а также приграничных регионов России. Все они представили прикладное искусство казахского народа во всей широте и многообразии. Творческий форум проходил при поддержке дома авторского дизайна «Алтын орда», республиканского центра «Бақытты отбасы» и коллектива «Алтын ине». – Подобные встречи ремесленников проводятся по всему миру, – отметила организатор фестиваля этнодизайнер Ырза Турсынзада. – Наши ремесленные технологии сложны, но безумно красивы. Считаю, что этот фестиваль научит женщин созданию көрпе. Мы обучаем бесплатно, а женщины могут работать на дому, даже не арендуя помещения. В рамках фестиваля прошли обучающие семинары, конкурсы и мастер-классы. Анаргуль Султанова из Тараза восемь лет назад начала шить көрпе. Теперь под ее началом работают три девушки. – У меня инвалидность первой группы, врожденное отсутствие рук, поэтому я шью ногами, – рассказывает Анаргуль. – Искусство шить көрпе переняла у моих бабушек и тети, они были прекрасными мастерицами. Когда мои сестры остались без работы, мы начали шить. Например, приданое для невест. Однажды к нам приехала Ырза Турсынзада, после ее мастер-класса мы стали шить еще лучше. Позже поняли, что это не только бизнес, но и продолжение традиций наших предков. Своим примером я мотивирую женщин заниматься ремеслом. Каждая может добиться успеха. Другой гость фестиваля Артыкпай Смагулов приехал из Омска. Мужчина руководит семейной мастерской «Әреке», которая специализируется на изготовлении казахских национальных сувениров, столов, детских игрушек. – Мне 54 года, – говорит Артыкпай. – Я приехал в Петропавловск за новыми знаниями в надежде, что они пригодятся не только мне, но и ремесленникам, сохраняющим казахские традиции в Омске. Победители фестиваля уезжали из Петропавловска с сертификатами автора проекта и подарками – новыми швейными машинками. С ними они смогут у себя дома организовать бизнес с национальным колоритом. Одна из участниц фестиваля Жанара Мужикенова сказала в связи с этим: – Я вышла в декрет и начала искать себя. Сначала занялась машинной вышивкой, а теперь у меня в планах соединить лоскутное шитье и вышивку, тем самым добиться эксклюзивности в работе… Пред. След. Пред. След.