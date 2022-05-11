Көрпе повышает ВВП

Международный фестиваль ремесленников «Көрпеfest-2022» впервые состоялся в Петропавловске.

Напомним, көрпе у кочевых народов заменяли стулья, кровати, одеяла и ковры. До сих пор почти в каждом казахском доме есть стопка с корпешками, которые используются, когда приезжают гости.

В числе участников фестиваля были ремесленники из разных областей Казахстана, а также приграничных регионов России. Все они представили прикладное искусство казахского народа во всей широте и многообразии. Творческий форум проходил при поддержке дома авторского дизайна «Алтын орда», республиканского центра «Бақытты отбасы» и коллектива «Алтын ине».

– Подобные встречи ремесленников проводятся по всему миру, – отметила организатор фестиваля этнодизайнер Ырза Турсынзада. – Наши ремесленные технологии сложны, но безумно красивы. Считаю, что этот фестиваль научит женщин созданию көрпе. Мы обучаем бесплатно, а женщины могут работать на дому, даже не арендуя помещения.

В рамках фестиваля прошли обучающие семинары, конкурсы и мастер-классы.

Анаргуль Султанова из Тараза восемь лет назад начала шить көрпе. Теперь под ее началом работают три девушки.

– У меня инвалидность первой группы, врожденное отсутствие рук, поэтому я шью ногами, – рассказывает Анаргуль. – Искусство шить көрпе переняла у моих бабушек и тети, они были прекрасными мастерицами. Когда мои сестры остались без работы, мы начали шить. Например, приданое для невест. Однажды к нам приехала Ырза Турсынзада, после ее мастер-класса мы стали шить еще лучше. Позже поняли, что это не только бизнес, но и продолжение традиций наших предков. Своим примером я мотивирую женщин заниматься ремеслом. Каждая может добиться успеха.

Другой гость фестиваля Артыкпай Смагулов приехал из Омска. Мужчина руководит семейной мастерской «Әреке», которая специализируется на изготовлении казахских нацио­нальных сувениров, столов, детских игрушек.

– Мне 54 года, – говорит Артыкпай. – Я приехал в Петропавловск за новыми знаниями в надежде, что они пригодятся не только мне, но и ремесленникам, сохраняющим казахские традиции в Омске.

Победители фестиваля уезжали из Петропавловска с сертификатами автора проекта и подарками – новыми швейными машинками. С ними они смогут у себя дома организовать бизнес с национальным колоритом.

Одна из участниц фестиваля Жанара Мужикенова сказала в связи с этим:

– Я вышла в декрет и начала искать себя. Сначала занялась машинной вышивкой, а теперь у меня в планах соединить лос­кутное шитье и вышивку, тем самым добиться эксклюзивнос­ти в работе…