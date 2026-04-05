В Астане начался сезон дорожно-строительных работ 2026 года. Об этом сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В рамках реализации инфраструктурных проектов в столице запланированы масштабные строительные и ремонтные работы, которые затронут ряд участков улично-дорожной сети. В связи с этим вводятся временные ограничения движения.

Так, с 4 апреля по 4 мая будет проводиться средний ремонт на транспортной развязке на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак - движение здесь ограничат частично.

С 5 апреля до июня полностью перекроют участок улицы Е68 от улицы А. Бектурова до улицы Толе би. Также с 5 апреля по ноябрь будет закрыто движение на участке улицы Б. Сокпакбаева от улицы Ш. Бейсековой до улицы К. Кумисбекова.

«В столице реализуется комплекс мер по модернизации дорожной инфраструктуры. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности и качества проводимых работ. Жителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом изменений», - сообщает акимат.

Кроме того, с 5 апреля по 10 октября перекроют участок в рамках строительства улицы 150 лет Абая - от улицы Бейбарыс Султан до улицы Сулуколь.

С 5 по 20 апреля пройдут работы по среднему ремонту улицы Кенесары на участке от улицы А. Сембинова до проспекта Сарыарка. Движение здесь будет перекрываться поэтапно.

Продолжаются работы на улице М. Тынышбаева от улицы А. Байтурсынова до улицы Ж. Нажимеденова.

На полностью перекрытых участках движение автотранспорта организуют по альтернативным маршрутам. Власти города призывают жителей и гостей столицы учитывать изменения и заранее планировать передвижение.

В ближайшее время также запланированы работы на улицах Акан Сери, Жаркент, Жанарыс, а также на шоссе Алаш и других участках. О сроках ограничений будет сообщено дополнительно.