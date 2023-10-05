Крупный горно-металлургический комбинат планируют запустить в Жамбылской области

Вопросы строительства крупного горно-металлургического комбината в Жамбылской области обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и представитель компании Monterra Group Иоганн Штоль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Проект планируется реализовать поэтапно тремя очередями в течение 2026-2029 годов. После выхода на максимальную мощность предприятие сможет добывать и перерабатывать порядка 5 млн тонн золотосодержащей руды в год. Ожидается, что в проект будет привлечено до 832 млрд тенге прямых иностранных инвестиций. В результате будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.

На комбинате будут применяться передовые европейские технологии переработки, что сделает его одним из наиболее высокотехнологичных в республике. В целом ГМК окажет мультипликативный эффект на развитие многих отраслей экономики РК.

В рамках встречи обсуждены вопросы разработки технической документации по проекту, строительства инфраструктуры, подготовки молодых специалистов из числа местного населения с последующим трудоустройством, а также проведения мероприятий по сохранению окружающей природной среды.