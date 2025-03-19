Куда можно пойти на Наурыз в Казахстане

В 2025 году по всей стране пройдут сотни мероприятий, посвященных празднованию Наурыза. В каждом регионе подготовлены уникальные программы, объединяющие национальные традиции, музыку, гастрономию и современные технологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК
Алматы
Гала-концерт «Алматы — в объятиях Наурыза» (21 марта, 11:00, площадь Астана) – выступления ансамбля «Дос-Мұқасан», Майры Мухамедкызы, группы «КешYou» и других артистов.
Juldyzdy Almaty (21-22 марта, 18:00, площадь Астана) – вечерний музыкальный фестиваль с участием известных исполнителей.
Фестиваль Nauryz Fest (21-25 марта, площадь Абая) – интерактивные юрты с VR-инсталляциями, посвященными Абаю Кунанбая, выставка ремесленников, мастер-классы и вечерние концерты.
Концерт «Мега звезды тюркского мира» (22 марта, 20:00, Almaty Arena) – выступления Sadraddin, Mustafa Sandal, Roza Zergerli, Burak Özçivit.
Хор из 5000 человек (22 марта, 9:30, пр. Абая) – массовое исполнение песен Абая Кунанбаева.
Книжная ярмарка «Наурыз тойы – мерекем» (21-25 марта, Арбат) – встречи с писателями, поэтические чтения.
Креативный фестиваль на Панфилова (21-22 марта, улица Панфилова) – VR-экспириенсы, роботизированные официанты, арт-инсталляции.
Астана
Фестиваль кочевой цивилизации (21-22 марта) – этно-реконструкции, выставки и кулинарные мастер-классы.
Национальные спортивные турниры (21-23 марта) – қазақша күрес, асық ату, гір көтеру.
Праздничные концерты на центральных площадях (21-22 марта) – выступления казахстанских артистов.
Туркестан
Открытие туристического сезона «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы» (19 марта) – праздничное шествие, концерты, исторические реконструкции.
Этнофестиваль «Көне түркі дәстүрі» (22 марта) – национальные игры, ремесленные мастер-классы, традиционные обряды.
XXIII международный турнир по боксу памяти Бекзата Саттарханова (30 марта - 4 апреля) – престижное соревнование с участием лучших боксеров.
Шымкент
Гастрономический фестиваль «ДәмДәсTour» (30 марта, площадь Аль-Фараби) – конкурс на лучший плов, кебаб, самсу, наурыз-көже, гастрорекорд «Самая большая самса Казахстана».
Алматинская область
Центральная площадь – 25 юрт, национальные традиции, концерт эстрадных звезд.
Улица Кунаева – выставки ремесленников, кулинарные мастер-классы.
Городской парк – асық ату, қазақша күрес, фотозоны.
Театрализованное шествие с Қыдыр ата, 100 Домбристов (21 марта) – масштабное выступление музыкантов в честь 100-летия Нургисы Тлендиева.