Фото: пресс-служба Мажилиса

Казахстанцы все чаще выбирают отдых за пределами страны даже в национальные праздники, что свидетельствует о системных проблемах в развитии внутреннего туризма. Об этом заявила депутат Мажилиса Екатерина Смолякова, обратившись к министру туризма и спорта Ерболу Мырзабосынову с критикой текущей ситуации в отрасли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По ее словам, на фоне глобальных геополитических изменений ожидается рост нагрузки на внутренний туризм. Однако готовность страны к этому вызывает серьезные вопросы. Особое внимание депутат обратила на недавнюю ситуацию, когда казахстанцы массово предпочли встретить Наурыз не внутри страны, а в соседнем Узбекистане.

«Еще совсем недавно сотни казахстанцев предпочли встретить праздник Наурыз не в своей стране, а в соседнем Узбекистане. Это тревожный сигнал. Это показывает не столько выбор людей, сколько нашу системную слабость. При таком уровне управления туризмом о каком развитии внутреннего туризма может идти речь?» - заявила Смолякова.

Депутат подчеркнула, что одной из ключевых проблем остается отсутствие своевременной и прозрачной информации. До начала туристического сезона остается менее двух месяцев, однако данные о рейсах, стоимости билетов, маршрутах и доступности мест до сих пор не опубликованы.

По ее словам, это напрямую бьет по туристическому бизнесу: туроператоры не могут формировать туры, а граждане - заранее планировать поездки, бронировать билеты и пользоваться акциями.

Отдельно Смолякова поставила под сомнение эффективность бюджетных расходов на продвижение туризма.

«Возникает закономерный вопрос: достаточно ли 1,47 млрд тенге, которые выделяются на продвижение туризма, если при этом базовые вещи, как информация, логистика и доступность остаются нерешенными?» - отметила она.

Также по ее словам, остается открытым вопрос безопасности на туристических объектах. Только в 2025 году утонули 62 человека, из них 24 - дети. Если системные проблемы не будут решены в ближайшее время, Казахстан рискует вновь столкнуться с оттоком туристов и повторением прошлогодних ошибок.