Фото:Акимат Шымкента

В рамках праздника в городе прошло 87 мероприятий, которые охватили более 300 тыс жителей и гостей города. Еще около полумиллиона человек следили за событием в онлайн-формате.

Как сообщили в городском акимате, на площадках было установлено почти 100 тематических юрт, а также внедрено более 40 цифровых решений для онлайн-трансляций.

«Шымкент представил свою концепцию весеннего праздника, виртуозно совместив многовековые традиции с современными технологиями. В рамках празднования в городе прошло 87 масштабных мероприятий, охвативших более 300 тысяч жителей и гостей мегаполиса, а в онлайн-пространстве за торжествами следили еще полмиллиона человек. На улицах города развернули почти сотню тематических юрт и внедрили более 40 цифровых решений. Культурную атмосферу создавали 250 артистов, среди которых топовые звезды эстрады: TURAR, Kalifarniya и Садраддин, подарившие горожанам симбиоз аутентичного духа и актуальных трендов», - сообщили в акимате Шымкента.

Напомним, в рамках празднования Наурыза в Шымкенте прошел масштабный гастрономический фестиваль «DamDastour». Главной особенностью фестиваля стал его международный формат: известные шеф-повара из Бельгии, Швейцарии, Франции, Турции, Грузии, Азербайджана, России, Кыргызстана и Узбекистана представили национальные блюда своих стран и авторские меню, а также провели мастер-классы.