Цифровой Наурыз: в Шымкенте прошли десятки праздничных мероприятий

Шымкент представил масштабную программу празднования Наурыза, передает Kazpravda.kz

Фото:Акимат Шымкента

В рамках праздника в городе прошло 87 мероприятий, которые охватили более 300 тыс жителей и гостей города. Еще около полумиллиона человек следили за событием в онлайн-формате.

Как сообщили в городском акимате, на площадках было установлено почти 100 тематических юрт, а также внедрено более 40 цифровых решений для онлайн-трансляций.

«Шымкент представил свою концепцию весеннего праздника, виртуозно совместив многовековые традиции с современными технологиями. В рамках празднования в городе прошло 87 масштабных мероприятий, охвативших более 300 тысяч жителей и гостей мегаполиса, а в онлайн-пространстве за торжествами следили еще полмиллиона человек. На улицах города развернули почти сотню тематических юрт и внедрили более 40 цифровых решений. Культурную атмосферу создавали 250 артистов, среди которых топовые звезды эстрады: TURAR, Kalifarniya и Садраддин, подарившие горожанам симбиоз аутентичного духа и актуальных трендов», - сообщили в акимате Шымкента.

Напомним, в рамках празднования Наурыза в Шымкенте прошел масштабный гастрономический фестиваль «DamDastour». Главной особенностью фестиваля стал его международный формат: известные шеф-повара из Бельгии, Швейцарии, Франции, Турции, Грузии, Азербайджана, России, Кыргызстана и Узбекистана представили национальные блюда своих стран и авторские меню, а также провели мастер-классы. 

Популярное

Все
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традиции в Баку
Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по делу о сети онлайн-казино
Прямое авиасообщение между Ташкентом и Атырау запустят в конце марта
Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» альпинисту Ерванду Ильинскому
В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четырех человек
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Глобальную повестку в сфере радиосвязи и спутниковых технологий обсудили в Шымкенте
Минздрав предупредил казахстанцев о рисках сахара и дал рекомендации по питанию
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенного высокой госнаграды
Волонтеры убрали площадь после праздника в Алматы
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
Сыше 60 тыс детей прошли профилактику стоматологических заболеваний - Минздрав
Президенты Казахстана и Турции обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений
Цифровой Наурыз: в Шымкенте прошли десятки праздничных мероприятий
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Тарифы снизятся, расход уменьшится
В Атырау начал работу особенный магазин
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Преступную схему выдачи 2 000 незаконных займов раскрыли в Уральске
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
Дети снова играют в асыки!
Особенный фильм про сильных людей
Школа искусств открылась в селе
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Читайте также

Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традици…
Наурыз отпраздновали на Times Square: в центре Нью-Йорка за…
Как отметили Наурыз на Голанских высотах
Свыше 5 тысяч домбристов из ВКО установили мировой рекорд

