В Баку прошло торжественное мероприятие в честь праздника Наурыз, передает Kazpravda.kz

Фото: Посольство Казахстана в Баку

В церемонии открытия приняли участие представители дипломатического корпуса, международных организаций, государственных структур, общественные деятели, жители Баку и казахстанцы, проживающие в Азербайджане.

Празднование организовано Посольством Республики Казахстан в Азербайджане совместно со строительным холдингом BI Group.

«Празднование Наурыза на берегу Каспия стало символом неразрывности культурных и исторических уз между братскими народами. Совпадение Наурыза и Ораза айт подчеркивает общность традиций тюркского мира. Подобные мероприятия позволяют жителям Азербайджана ближе познакомиться с культурой и современными достижениями Казахстана. Сегодня в отношениях между нашими странами сохраняется атмосфера обновления, единения и сотрудничества», - отметил Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

Программа, состоявшая из трех дней, включала выступление известных артистов, фольклорных ансамблей и детских танцевальных коллективов. Гостям представили лучшие образцы казахской и азербайджанской музыки.

Особый интерес вызвали танцевальные выступления, включая казахский флешмоб «Қара Жорға» и традиционный тюркский танец «Яллы». Одним из самых ярких элементов программы стала «народная дискотека», где участники мероприятия танцевали под национальную музыку.

Интерактивная часть программы включала конкурсы на знание общих языковых корней, а также национальные спортивные игры - «арқан тарту» и «асық ату».

Кроме того, гости участовали в мастер-классах по прикладному искусству, в том числе по росписи орнаментов и изготовлению национальных украшений.

Особое внимание уделено гастрономической части - посетители вкусили наурыз-коже, бауырсаки, плов, жент и курт. В рамках праздника были также разыграны призы, включая авиабилеты в Казахстан, предоставленные авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan.