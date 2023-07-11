Ернар Лазар назначен заведующим отделом Администрации президента РК

Президент, Указы и распоряжения, Политика, Кадровые назначения
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Ернар Лазар назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Распоряжением главы государства Лазар Ернар назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Республики Казахстан.

Лазар Ернар Мергалымович родился 1986 году в городе Алматы.

Образование – высшее, магистр международных отношений. В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «международная экономика». В 2011 году окончил Институт дипломатии Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 

В 2007-2010 годы – атташе, третий секретарь посольства Республики Казахстан в Японии.

В 2011-2013 годы – второй секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК.

В 2013-2017 годы – второй, первый секретарь посольства Казахстана в Нидерландах.

В 2017-2018 годы – советник департамента Европы Министерства иностранных дел РК.

С января 2018 года работал консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг советника II класса.

 

#политика #Токаев #назначение #президент

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