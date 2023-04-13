Лекарства из Индии на 43 млн тенге пытались контрабандой ввезти в Казахстан

На таможенном посту «Жетысу» в городе Алматы обнаружили партию контрабандных лекарств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

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54 449 штук готовых таблеток весом 356 кг из Индии пытались ввезти в Казахстан под видом биологически активной добавки к пище.

Но таможенная экспертиза установила, что незаявленный товар – это лекарственное средство для использования в терапевтических целях. Он был расфасован и упакован в дозированной лекарственной форме для розничной продажи.

Таможенная стоимость товаров составила 43,4 млн тенге, а ущерб бюджету – 5,2 млн тенге.