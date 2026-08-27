Лес как новое направление зеленых инвестиций

Статьи,Декарбонизация
Ерлан Нысанбаев, министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Изменение климата сегодня выходит далеко за рамки исключительно экологической повестки и формирует новые направления мировой экономики. Частный капитал и международные финансовые инс­титуты все активнее проявляют интерес к проектам по сокращению выбросов парниковых газов, поглощению углерода и восстановлению природных экосистем. В этих условиях потенциал Казахстана в сфере лесоразведения и восстановления земель может стать новым направлением привлечения зеленых инвестиций.

фото пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов

Международная практика лес­ных углеродных проектов начала формироваться еще в период действия Киотского протокола, однако особенно активно это направление стало развиваться после принятия Парижского соглашения. Сегодня в Велико­британии и Австралии осуществляются проекты по лесоразведению и восстановлению лесов с выпуском углеродных единиц. В Индонезии, Вьетнаме и ряде стран Африки действуют крупные программы по сохранению и восстановлению лесов, привлекаю­щие значительные объемы международного финансирования.

Мировой опыт показывает, что восстановление природных экосис­тем уже не обязательно должно осуществляться исключительно за счет бюджетных средств. При наличии понятных правовых и экономических механизмов лесоразведение, восстановление деградированных земель и сохранение существующих лесов могут представлять интерес и для частного инвестора.

Первые шаги в этом направлении предпринимаются и в Казахстане. В апреле 2026 года между Министерством экологии и природных ресурсов, ТОО «SAFC» и SEFE Marketing and Trading Switzerland AD был заключен Меморандум по претворению в жизнь лесоклиматического проекта, предусматривающего создание лесных насаждений в Алматинской области.

Кроме того, между Казахстаном и Японией развивается сотрудничество в рамках Совместного механизма кредитования JCM. Он направлен на внедрение передовых технологий и инфраструктуры, способствующих сок­ращению выбросов парниковых газов и смягчению последствий изменения климата. Заинтересованность в осуществлении лесных углеродных проектов в Казахстане также выразили First Carbon Group, Apple, банк Rabobank и Корейская лесная служба.

Важным фактором для развития этого направления становится­ формирование соответствующей законодательной базы. На сегодняшний день в Казахстане предусмотрены возможности для воплощения проектов как по сокращению выбросов, так и по увеличению поглощения парниковых газов.

Принятые поправки в законодательство позволяют осуществлять инициативы по насаждению и выращиванию искусственных лесов с целью создания емкости для поглощения СО2 (углекис­лого газа) не только на землях государст­венного лесного фонда, но и на землях других категорий.

Принципиальное значение имеет и экономическая составляющая. При осуществлении проектов за счет внебюджетных средств углеродные единицы, за исключением доли, подлежащей зачету для выполнения определяемого на национальном уровне вклада Казахстана, принадлежат инвесторам, профинансировавшим проект.

Таким образом, формируется правовая модель, позволяющая пройти весь цикл – от создания лесных насаждений и поглощения углерода до выпуска углеродных единиц и их последующей продажи на рынке.

При этом успешность создания искусственных лесов зависит не только от наличия свободных земель. Не менее важны качественный посадочный материал, научное сопровождение и применение технологий, соответствующих конкретным природно-климатическим условиям.

Сегодня в Казахстане действуют­ 243 государственных лесных питомника общей площадью 2 725 га. Их совокупный производственный потенциал составляет до 220 млн единиц посадочного материала в год.

Для исполнения крупных инвес­тиционных проектов экономичес­ки целесообразным может стать участие инвесторов в модернизации существующих питомников либо строительстве новых. Такой подход позволит обеспечить необходимое количество и качество посадочного материала, а также снизить риски, связанные с его доставкой из других регионов.

Одним из наиболее подготовленных направлений являются земли государственного лесного фонда Казахстана. Общая площадь гослесфонда республики составляет 31,4 млн га, из которых лишь до 14 млн га покрыты лесом. Еще около 4,9 млн га относятся к непокрытым лесом землям, где потенциально могут проводиться работы по созданию лесных насаждений.

Вместе с тем эти 4,9 млн га нельзя воспринимать как территорию, полностью готовую для посадки. Для каждого конкретного участка требуется определить его лесопригодность, провести оценку почвенных условий, выбрать технологию создания насаждений и оптимальный ассортимент древесно-кустарниковых пород.

То есть речь идет не просто об увеличении количества высаженных деревьев. Главная задача – соз­дание устойчивых насаждений, соответствующих природным условиям конкретной территории.

Еще одним перспективным направлением может стать создание защитных и углеродопоглощающих насаждений вдоль автомобильных и железных дорог. Для предварительной проработки данной идеи уже определен ряд конкретных транспортных коридоров. Прежде всего это касается полос вдоль железнодорожного участка Шалкар – Кандыагаш, вдоль автомобильного коридора Карабутак – Иргиз – Торгай. Еще один участок расположен в Кызылординской области вдоль автомобильного коридора Айтеке-Би – Жосалы.

Особенность таких проектов состоит в том, что на всем протяжении дороги нельзя применять одну и ту же технологию посадки. Состав почв, степень их засоленности, наличие песчаных и солончаковых участков требуют разделения территории на отдельные почвенно-экологические контуры. Тогда, в зависимости от условий, для посадок могут использоваться саксаул, тамарикс, джузгун, лох узколистный, карагач и другие местные древесно-кустарниковые породы.

Отдельное направление – пус­тынные и деградированные земли. Одной из таких потенциальных территорий является Мойынкумский район Жамбылской области.

Природные условия этой местности достаточно сложны. Здесь распространены песчаные и супесчаные земли, серо-бурые пус­тынные и такыровидные почвы, встречаются засоленные участки. Для них характерны дефицит влаги, низкое содержание гумуса и высокий риск ветровой эрозии. В зависимости от условий могут применяться белый и черный саксаул, джузгун, тамарикс, терескен и другие местные фитомелиоранты.

При этом речь пока идет о предварительном инвестиционном профиле. Точные площади, координаты и земельно-правовой статус участков требуют дополнительного уточнения, а окончательный подбор древесных пород возможен только после проведения почвенно-гидрогео­логических обследований.

Особый интерес представляют деградированные земли, общая фактическая площадь которых оценивается примерно в 2,7 млн га. Именно здесь лесные углеродные проекты способны дать одновременно и климатический, и экологический результат.

При грамотном выборе участков и пород создание насаждений может обеспечивать не только поглощение углерода, но и закрепление подвижных грунтов, снижение ветровой эрозии, защиту территорий от дальнейшей деградации и постепенное восстановление экосистем.

Главное преимущество Казах­стана заключается в разнообразии потенциальных площадок. В одном регионе можно осуществить проекты по восстановлению пострадавших от пожаров сосновых лесов, в другом – создать саксауловые насаждения для борьбы с опустыниванием. Отдельным направлением могут стать защитные лесополосы вдоль транспортных коридоров и восстановление деградированных земель.

Это позволяет формировать проекты совершенно разного масштаба – от небольших пилотных участков в несколько десятков гектаров до крупных инвестиционных проектов площадью в десятки и сотни тысяч гектаров.

При этом лесной углеродный проект не должен рассматри­ваться исключительно как способ получения углеродных единиц. Его ценность значительно шире.

Такие проекты способны одно­временно увеличивать поглощение углерода, восстанавливать деградированные экосистемы, повышать устойчивость земель к эрозии и опустыниванию, расширять покрытую лесом площадь и привлекать внебюджетные инвес­тиции в природоохранную сферу.

У Казахстана есть и важное практическое преимущество – многолетний опыт лесоводов по созданию насаждений в разных природно-климатических зонах страны, а также возможность научного сопровождения таких проектов профильными организациями. Следующий шаг – превратить этот потенциал в конкретные научно обоснованные и понятные для инвестора проекты.

В таком случае лес можно будет рассматривать не только как природное богатство, которое необходимо сохранять и приумножать, но и как один из инструментов развития зеленой экономики Казахстана.

#экология #лес #проекты #природа #климат

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