Лес как новое направление зеленых инвестиций
Ерлан Нысанбаев, министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Изменение климата сегодня выходит далеко за рамки исключительно экологической повестки и формирует новые направления мировой экономики. Частный капитал и международные финансовые институты все активнее проявляют интерес к проектам по сокращению выбросов парниковых газов, поглощению углерода и восстановлению природных экосистем. В этих условиях потенциал Казахстана в сфере лесоразведения и восстановления земель может стать новым направлением привлечения зеленых инвестиций.