Лесной пожар в Абайской области: Токаев наградил спасателей, военных и полицейских

Глава государства наградил тушивших крупный лесной пожар в Абайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Указом главы государства за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, возникшей в Абайской области, за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга награждены:

Орденом «Айбын» II степени:

1. Байдуллаев Нурлан Кошкарович – командир воинской части 53975 Министерства обороны;

2. Долдаев Дамир Талгатович – старший следователь по особо важным делам Департамента полиции Абайской области Министерства внутренних дел;

3. Садыков Орал Жексенгалиевич – начальник отдела полиции Бородулихинского района Департамента полиции Абайской области Министерства внутренних дел.

Орденом «Айбын» ІІΙ степени:

1. Баймуратов Думан Кайратович – водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2. Касымов Ильяс Ергазыевич – командир отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

3. Никифоренко Иван Юрьевич – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

4. Смаилов Рустам Кадырович – командир отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью «Ерлігі үшін»:

1. Акагалиев Ермек Женисулы – старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2. Аубакиров Талгат Жумаканович – директор ТОО «Целинное», Абайская область;

3. Белгибаев Бахтияр Станович – пожарный-спасатель пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

4. Ермеков Мухамед-Шарип Абсагитович – командир воздушного судна АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям;

5. Жиренов Бекболат Маратович – командир отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

6. Кенжебаев Ертай Мирамович – водитель-сотрудник пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

7. Кудербеков Болат Оралович – пожарный-спасатель пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

8. Қабдулин Арман Жанатбекұлы – командир отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

9. Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

10. Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы – водитель-сотрудник пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

11. Сайдулаев Гилани Умарович – директор ТОО «Восток лес индустрия», Абайская область;

12. Хурай Оркен – водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:

1. Жангазинов Талгат Агибаевич – сержант бригады войсковой части 28738 Министерства обороны.

Медалью «Ерен еңбегі үшін»:

1. Алексеев Алексей Владимирович – водитель пожарного автотранспорта Бокебайской лесной пожарной станции Бокебайского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов;

2. Лебединский Александр Петрович – руководитель Бородулихинского авиационного отделения РГКП «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.