Летний сезон «Жасыл ел» стартовал в Казахстане

В регионах страны стартовал проект «Жасыл ел», направленный на сезонное трудоустройство молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году планируется трудоустроить более 33 тысяч молодых людей. В рамках проекта молодежь примет участие в озеленении населенных пунктов и внесет вклад в улучшение экологической ситуации в стране.

Кроме того, с целью сезонного трудоустройства и оказания помощи пострадавшим от наводнения районам, молодежное крыло «Ауыл жастары» при партии «Ауыл» организовало строительные отряды.

В настоящее время 40 молодых людей в Северо-Казахстанской области помогают в строительстве жилья для пострадавших от наводнений.

По вопросам трудоустройства молодежи на сезонные работы необходимо обращаться в региональные молодежные ресурсные центры. В ведомстве отметили, что деятельность молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» осуществляется за счет местных бюджетов.