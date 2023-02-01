Льготное автокредитование: как подать заявку

Заместитель председатель правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров рассказал, как пройти регистрацию на платформе для приема заявок по программе льготного автокредитования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как сообщалось ранее, пилотный запуск платформы по приему заявок для льготного автокредитования стартует 6 февраля в 10:00.

"Для регистрации заходим на сайт autonesie.kz. На главной странице нажимаем клавишу "Подать заявку". Затем выбираем ключ ЭЦП. В этот момент в всплывающем модальном окне высветятся уже подтянутые имя и отчество, ИИН заявителя. И необходимо будет вбить только номер телефона и выбрать автопроизводителя. Это очень важно, потому что выбранного автопроизводителя после регистрации на платформе поменять будет невозможно", – объяснил замглавы Фонда развития промышленности.

Далее нужно будет ознакомиться с условиями договора оферты и подписать заявку путем выбора ключа ЭЦП и ввода пароля.

После проверки заявки появится всплывающее окно либо в одобрении заявки и включении в пул участников, либо в отклонении заявки по трем причинам: если заявитель уже получил кредит по данной программе; если у него имеется актуальная заявка на платформе; закончился доступный лимит средств у банка-участника.

"После получения подтверждения об успешной регистрации на сайте заявителю необходимо будет обратиться в автосалон для получения счета на оплату и потом идти в банки-участники программы", – заключил Ринат Гаппаров.