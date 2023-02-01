Объявлена дата запуска льготного автокредитования

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«Пилотный запуск программы планируется в 10:00 по времени Астаны 6 февраля. Заявителям нужно будет иметь компьютер, подключенный к Интернету, ЭЦП-ключ физлица, размещенный в компьютере, и установить программное обеспечение NCALayer. Зарегистрироваться в платформе autonesie.kz можно будет только с территории Казахстана», – разъяснил Ринат Гаппаров

По его словам, основная цель платформы – это обеспечение равных прав доступа к участию в программе и прозрачность участия в ней.

«Будет пул заявителей, которые в равной мере могут одновременно пойти в автосалоны и банки для получения автомобиля и автокредита. После регистрации 761 участника кнопка подачи заявки перестает быть активной, и прием заявок на этом приостанавливается. На текущий момент за счет выплат по кредитам накоплено 7,6 млрд тенге, что означает, что 6 февраля в программе сможет принять участие 761 человек», – добавил он.

К слову, все процедуры по получению авто и кредита нужно будет завершить в течение 60 календарных дней, начиная с 6 февраля.

Заявители, которые не успеют провести все процедуры к этому сроку, будут исключены из пула и смогут подать заявку в последующем.

«В дальнейшем мы планируем открывать платформу для приема заявок на ежемесячной основе. Планируется, что будут приниматься заявки свыше 100 участников.

Одним из основных условий программы является то, что 1 человек может получить кредит не чаще чем раз в 2 года. По нашей программе невозможно получить 6 авто – платформа не пропустит, и до этого таких случаев не было. Если вы получили автомобиль, нужно подождать 2 года, чтобы получить следующий», – резюмировал спикер.

Напомним, программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане с 16 мая 2022 года, однако позже ее приостановили.