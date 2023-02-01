Объявлена дата запуска льготного автокредитования

Транспорт
12
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председатель правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров рассказал, когда планируется запуск платформы для участия в льготном автокредитовании, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Пилотный запуск программы планируется в 10:00 по времени Астаны 6 февраля. Заявителям нужно будет иметь компьютер, подключенный к Интернету, ЭЦП-ключ физлица, размещенный в компьютере, и установить программное обеспечение NCALayer. Зарегистрироваться в платформе autonesie.kz можно будет только с территории Казахстана», – разъяснил Ринат Гаппаров

По его словам, основная цель платформы – это обеспечение равных прав доступа к участию в программе и прозрачность участия в ней.

«Будет пул заявителей, которые в равной мере могут одновременно пойти в автосалоны и банки для получения автомобиля и автокредита. После регистрации 761 участника кнопка подачи заявки перестает быть активной, и прием заявок на этом приостанавливается. На текущий момент за счет выплат по кредитам накоплено 7,6 млрд тенге, что означает, что 6 февраля в программе сможет принять участие 761 человек», – добавил он.

К слову, все процедуры по получению авто и кредита нужно будет завершить в течение 60 календарных дней, начиная с 6 февраля.

Заявители, которые не успеют провести все процедуры к этому сроку, будут исключены из пула и смогут подать заявку в последующем.

«В дальнейшем мы планируем открывать платформу для приема заявок на ежемесячной основе. Планируется, что будут приниматься заявки свыше 100 участников.

Одним из основных условий программы является то, что 1 человек может получить кредит не чаще чем раз в 2 года. По нашей программе невозможно получить 6 авто – платформа не пропустит, и до этого таких случаев не было. Если вы получили автомобиль, нужно подождать 2 года, чтобы получить следующий», – резюмировал спикер.

Напомним, программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане с 16 мая 2022 года, однако позже ее приостановили.  

#автомобиль #транспорт #кредит #Фонд развития промышленности #льготное автокредитование

Популярное

Все
Жители Темиртау через суд хотят наказать чиновников за срыв отопительного сезона
В погоне за цифровизацией нельзя забывать о безопасности
По закону творческой совести
Более 2 млрд 870 млн тенге – бюджет программы ArtSport в Павлодарской области
Досталось на орехи
На 50 тыс. мест планируют увеличить образовательный государственный заказ  по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям
Журналист под прикрытием
Главный фактор стабильности
Костанайские аграрии опасаются, что нынешней весной финансирование форвардного закупа могут существенно урезать
Диалог с населением – на системную основу
Услуга издалека
Ими гордится страна
Нас поддерживает HELP
Жетысу: новый уровень развития
Астана: решить старые проблемы, принять новый Генплан
Сказка вне формата
Прыщ на поприще
«Скорые» для скорой
Ровесник века
Объявлены ставки по депозитам в тенге на март
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Новорожденных продавали в Таразе – задержаны 2 медработника
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Транспорт
Льготное автокредитование: как подать заявку
Транспорт , Технологии , Цифровизация
"Сергек – Патруль" появился на дорогах Алматы
Международное сотрудничество , Поездки , Транспорт , Россия
Запускаются рейсы из Астаны в еще один город России
Транспорт
Водителя "авто на дровах" задержали в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]