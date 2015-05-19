Статьи Литература без границ Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

По дороге в Бишкек мы не переставали восхищаться весенней степью, устланной красными коврами маков. На границе казах­станская делегация сразу оказалась в теплых объятиях кыргызских друзей писателя, которые встречали нас с хлебом и медом.



В этот же день в Малахитовом зале Национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева состоялся торжественный вечер. На встречу с Сабитом Досановым пришли известные писатели, представители научной и творческой интеллигенции Кыргызстана, студенческая молодежь. Из уст уважаемых аксакалов, молодых литераторов, читателей звучали слова признания автору, чьи произведения переведены на кыргызский язык и востребованы поклонниками его творчества всех возрастов. Как известно, спектакль "Жануран", поставленный по пьесе С. Досанова кыргызским режиссером Каныбеком Дуйшеналиевым и посвященный декабрьским событиям 1986 года в Алматы, с успехом прошел не только в Кыргызстане, но и в нашей стране. Его главный герой – Қазақстанның Халық Қаһарманы Кайрат Рыскулбеков.



Народная поэтесса Кыргызстана Майрамкан Абылкасымова, приветствуя юбиляра, в стихо­творной форме выразила самые добрые пожелания. По поручению кыргызстанских парламентариев заместитель руководителя аппарата Жогорку Кенеша КР Суйунбек Касмамбеков поблагодарил его за вклад в развитие и укрепление отношений между нашими странами и вручил поздравительный адрес. Вице-президент Национальной академии наук Кыргызстана Абдылдажан Акматалиев провел параллели между творчеством Чингиза Айтматова и Сабита Досанова – их произведения пронизаны любовью к родной земле и ее народу. Дружба казахского романиста и его кыргызских коллег зародилась в 80-е годы прошлого столетия, когда голос народных писателей был важен для подъема национального самосознания.

Как отметил заслуженный деятель культуры КР поэт Маркабай Ааматов, который перевел две книги казахского писателя на родной язык, творчество Сабита Досанова является глубоко интернациональным, пронизано символизмом, отражает многовековую связь братских народов.



– Казахи и кыргызы веками проживали бок о бок, используя общие пастбища гор Алатау, которые не только разделяли территории государств, но и объединяли их народы, – говорил М. Ааматов. – Сабит Досанов – большой друг кыргызской литературы, всегда открыт для общения и творческого сотрудничества. Его последняя книга "Когда воет волк" ни дня не задержалась на полках книжных магазинов и разошлась по всей республике. Это и есть настоящий успех для писателя. Почитатели его таланта с нетерпением ждут выхода романа "Двадцатый век" на кыргызском языке. Я постараюсь перевести и это произведение.



Народный писатель Кыргызстана, драматург, лауреат Государственной премии КР, лауреат Государственной премии СНГ Султан Раев убежден, что Сабит Досанов – яркий последователь давнего творческого союза двух стран.



– Нам, как воздуха, не хватает более тесного общения не только в литературе, но и в других областях культуры. Такие примеры есть в нашей истории, мы всегда творили, созидали вместе, – напомнил он. – За последние 20 лет мы несколько потеряли наши тесные связи, порой варимся в собственном соку, не зная, что творится у соседей, но по-прежнему духовно близки.



Кстати, будучи министром культуры и информации Кыргызстана, С. Раев воплотил в жизнь идею Президента Нурсултана Назарбаева о проведении Форума интеллигенции двух стран.



– Сегодняшняя встреча – прекрасное событие, которое символизирует нашу дружбу. В творчестве и литературе не должно быть никаких границ, – заключил он.



Без сомнения, юбилейный вечер Сабита Досанова здесь ждали. Все выступавшие говорили, что эта встреча стала крупным событием в культурной жизни Кыргызстана, поскольку способствует сближению творческого сообщества двух стран. Сабиту Досанову желали творческого долголетия, силы духа и мужества в преодолении жизненных невзгод. Теплые слова приветствия от имени представителей казахской диаспоры в Москве передал профессор Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. Тимирязева, вице-президент казахской национальной культурной автономии в Москве Серик Тойганбаев. Он сказал, что подобная встреча состоялась и в столице России: "Мы стали свидетелями того, как ценят творчество Досанова видные российские писатели и литературные критики".



В заключительном слове Сабит Досанов поблагодарил присутствующих и вручил подписанные авторские экземпляры книги "Когда воет волк", переведенной на кыргызский язык. Студентка 4-го курса Международного университета Кыргызстана, будущая переводчица Нургуз Орынбаева призналась, что счастлива получить книгу из рук автора.



– Испытала истинное наслаждение от вечера. Я пишу стихи, и живое общение с известным писателем вдохновляет. Еще раз подтверждается истина, что без духовности не может развиваться ни одно общество, – поделилась впечатлениями Нургуз.



