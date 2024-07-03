Лучших литераторов определят в Казахстане

Культура
116
Дана Аменова
Корреспондент

Призовой фонд литературной премии «Айбоз» - 35 миллионов тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МКИ сообщает о продолжении приема произведений в рамках национальной литературной премии «Айбоз», сообщает Kazpravda.kz 

Напомним, «Айбоз» – национальная литературная премия, учрежденная МКИ в целях поддержки отечественных литераторов и содействия развитию казахской литературы.

Принимаются исключительно неопубликованные ранее произведения в следующих номинациях: «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драматургия», «Лучший литературный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучшая литературная критика», «Лучший комикс».

«В конкурсе могут участвовать отечественные писатели и нет ограничений по возрасту претендентов. Общий призовой фонд конкурса составляет 35 млн тенге. На каждую номинацию выделено по 5 млн тенге», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что заявки принимаются с 1 мая по 1 сентября 2024 года, отправлять их необходимо на сайте www.aiboz.kz.

Вручение национальной литературной премии будет в конце текущего года.

#премия #фонд #литература #приз #МКИ #«Айбоз»

Популярное

Все
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
Праздник «Қымыз мұрындық» отметили в Улытау
На востоке страны полным ходом идет подготовка к отопительному сезону
Трезвое село стало и самым чистым
Одна акция идет на помощь другой
Лучше узнать казахский язык помогут топонимы
Китай заинтересован в сотрудничестве
Полтонны мусора вынесли из леса волонтеры Петропавловска
Эксперты делятся ожиданиями от предстоящего саммита ШОС
Инициативы, направленные на формирование справедливого мира
Сумеет ли Казахстан убедить мировые державы в необходимости диалога?
Путин прибыл в Астану
12 млрд тенге выделили на компенсацию потерь бизнеса после паводков
В период саммита ШОС в Астане изменятся 30 маршрутов автобусов
Астанинский саммит ШОС станет беспрецедентным по числу участников и формату
На Алаколе туристов унесло ветром на катамаране
Тайна женщины, или Трагедия маленького человека
Много долларов – не всегда хорошо
Строительные рынки переезжают за город
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
«Правда никому не нужна» - Бишимбаев о суде
Приговор Бишимбаеву оставили без изменений
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
Маулен Ашимбаев встретился с мировым экспертом в области искусственного интеллекта
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Токаев принял посла Катара
Когда другие методы иссякли
«Прижали» – и сразу признал детей
Эффективный институт обратной связи
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя

Читайте также

Три тысячи зрителей за два дня посмотрели выступления артис…
«Имя Кенен стало славным в народе...»
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]