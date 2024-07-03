Лучших литераторов определят в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МКИ сообщает о продолжении приема произведений в рамках национальной литературной премии «Айбоз», сообщает Kazpravda.kz

Напомним, «Айбоз» – национальная литературная премия, учрежденная МКИ в целях поддержки отечественных литераторов и содействия развитию казахской литературы.

Принимаются исключительно неопубликованные ранее произведения в следующих номинациях: «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драматургия», «Лучший литературный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучшая литературная критика», «Лучший комикс».

«В конкурсе могут участвовать отечественные писатели и нет ограничений по возрасту претендентов. Общий призовой фонд конкурса составляет 35 млн тенге. На каждую номинацию выделено по 5 млн тенге», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что заявки принимаются с 1 мая по 1 сентября 2024 года, отправлять их необходимо на сайте www.aiboz.kz.

Вручение национальной литературной премии будет в конце текущего года.