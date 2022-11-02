Мальчика-маугли нашли в гаражном массиве Темиртау

Жительница города Темиртау держала в одном из гаражей 16-летнего подростка. Женщину задержала полиция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Свидетелем такого жестокого обращения с подростком стала жительница Темиртау. По ее словам, 16-летний парень отстает в развитии, ни с кем не разговаривает, не умеет писать и читать.

«Мальчик рос в приемной семье. Где его настоящие родители, неизвестно. Также говорят, что у приемных родителей нет даже документов об усыновлении и свидетельства о рождении. Поэтому, наверное, он и не ходил в школу. Они не справлялись с ним и запирали в гараже», – сообщила горожанка.

Сейчас полиция выясняет, как подросток оказался в таком положении и где его родители.

«В начале августа сотрудниками полиции Темиртау по поступившему вызову в одном из гаражей обнаружен подросток, лишенный свободы. Установлена жительница города, не занимавшаяся его воспитанием надлежащим образом. По данному факту зарегистрированы уголовные дела по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Проведены необходимые экспертизы. Расследование продолжается», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

По данным статьям Уголовного кодекса в совокупности подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.