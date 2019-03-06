Малоимущие граждане и многодетные семьи должны получить социальную помощь уже с 1 апреля – Назарбаев

Президент
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Под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева состоялось совещание по вопросам реализации социальной политики, передает Kazpravda.kz.      

Как сообщает пресс-служба Президента РК, в совещании приняли участие Премьер-министр А. Мамин, руководитель Администрации Президента А. Исекешев и заместитель Премьер-министра Г. Абдыкаликова.

Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев указал на важность качественной реализации мер, направленных на повышение благосостояния и улучшение качества жизни казахстанцев.

"На состоявшимся недавно съезде партии "Нұр Отан" мы детально обсудили меры социальной поддержки населения. Мною были предложены новые масштабные меры по поддержке малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения. Сегодня мы подробно рассмотрим планы действий по их реализации", – сказал Президент Казахстана.

В ходе совещания Главе государства была представлена информация о плане работы Правительства по выполнению поставленных задач, в том числе законодательному обеспечению реализации социальной политики.

Заслушав доклады участников совещания, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость оказания мер социальной поддержки всем остро нуждающимся категориям населения.

"Важно понимать, что средства, выделенные на поддержку социально уязвимых, формируются за счет налоговых отчислений. Поэтому следует разъяснять всем, что государство, соблюдая соответствующий баланс, будет всегда оказывать поддержку остро нуждающимся", – сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что социально уязвимые и многодетные семьи должны ощутить заботу государства уже в самое ближайшее время.

"Остро нуждающиеся малоимущие граждане, многодетные семьи должны незамедлительно получить социальную помощь уже с 1 апреля текущего года", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что оценка работы руководителей государственных органов и акимов областей будет напрямую зависеть от уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Глава государства особо подчеркнул важность своевременного принятия мер по повышению заработных плат в регионах, осуществлению системных реформ в образовании и здравоохранении, увеличению темпов строительства жилья и внутрирайонных дорог, а также решению проблем в сфере ЖКХ и экологии.   

Кроме того, было уделено особое внимание разработке и реализации проектов "Құтты мекен" и "Ауыл – Ел бесігі".

"Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента нужно держать актуальные вопросы жителей регионов на личном контроле и предпринимать конкретные меры по осуществлению поставленных задач. Кроме того, главным направлением также является обеспечение контроля эффективности использования средств, выделяемых на реализацию социальной политики", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также подчеркнул необходимость повышения эффективности экономической политики и активного участия населения в этом процессе.

"В-первую очередь, людей нужно обеспечить работой. Задача государственного аппарата – сосредоточить усилия на развитии малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест. Эту работу следует вести повсеместно, во всех городах, районах и селах", – сказал Глава государства.

В завершение Президент Казахстана поручил Администрации Президента совместно с партией "Нұр Отан" осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения поставленных задач.

"Правительство, акимы, общественность, партия "Нұр Отан" должны включиться в эту работу для достижения реальных результатов. Я лично буду контролировать этот процесс", – заключил Нурсултан
 Назарбаев.

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