Мангистауские мечети внесли в предварительный список ЮНЕСКО

Мечети в Мангистауской области – Бекет Ата, Шопан Ата, Шакпак Ата, Караман Ата и Султан Эпе – внесены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ» .

Фото: culturemap.kz

По словам специалистов, это длительный процесс, требующий особого изучения. Напомним, включить Плато Устюрт и подземные мечети в список Всемирного наследия поручил президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая.

Известный краевед Алкажан Едилхан о Плато Устюрт знает немало. По его словам, суровая местность таит многовековую историю. Через Плато проходил Великий шелковый путь. В разные времена он носил названия – хлопковая, ногайская и даже чугунная дорога. Караваны везли ценные товары и соединяли Среднюю Азию с Европой. Исследователь рассказывает, к примеру, Пески Сам хранят зимовки даже первобытных людей, а развалины караван-сараев до сих пор дают ученым новую информацию.

- Когда наш президент говорит, надо взяться, изучить, представить ЮНЕСКО, это мы приветствуем. А то, что эти памятники достойны ЮНЕСКО, даже беглый взгляд говорит о том, что они достойны. Например, подземные мечети. На западе Казахстана больше двух десятков подземных мечетей. Они построены в разные периоды и отличаются друг от друга. На Плато Устюрт находится подземная мечеть Бекет Ата, - говорит краевед Алкажан Едилхан.

Уже 12 лет Жадыра Аксенбай изучает Мангистау. Она не раз проводила экскурсии в этой местности.

- Вокруг саксаул, листья, чинки белоснежные, останцевые породы, горы, солончак. Все это производит неизгладимое впечатление на человека, который впервые побывал в подземном склепе мечети Бекет Ата. Одним из чудом нашего суфия Пира являются его архары. Считается хорошим знаком, добрым знаком, если на пути паломничества человек видит их, встречается с ними, - рассказывает специалист отдела Мангистауского государственного историко-культурного заповедника Жадыра Аксенбай.

По словам специалистов, работа по включению культурно-исторических мест в список Всемирного наследия продолжается уже несколько лет. Она началась в рамках программы «Рухани жаңғыру».

- С 2012 года работы ведутся под руководством известного ученого Дмитрия Воякина. В список первичного учета в Мангистау вошло и городище Кызылкала. Для включения исторических памятников в список Всемирного наследия есть определенные правила. Министерство культуры и информации готовит соответствующие документы и направляет их в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. В случае одобрения в Мангистауской области будут проведены комплексные исследовательские работы с участием иностранных специалистов, - пояснил директор Мангистауского государственного историко-культурного заповедника Нурлан Кулбай.

Одно из важных требований – места должны сохраняться в первозданном виде. Для этого сейчас в районах сотрудники историко-культурного заповедника проводят семинары, популяризируя сохранность и аутентичность памятников. Важно и то, чтобы рядом с ними отсутствовали объекты незаконного строительства.