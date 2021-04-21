Марат Азильханов назначен заместителем председателя АНК



С 1988 по 1992 годы – врач-хирург в медицинских учреждениях г. Кызылорда;

С 1992 по 2011 годы – служба в органах национальной безопасности РК;

С 2011 по 2013 годы – заместитель председателя Агентства РК по делам религий;

С 2013 по 2014 годы – председатель Агентства РК по делам религий;

С 2014 по 2016 годы – вице-министр культуры и спорта РК;

С 2016 по 2018 годы – Ответственный секретарь Министерства по делам религий и гражданского общества РК;

С 2018 по 2019 годы – Ответственный секретарь Министерства общественного развития РК.

С 2019 года – вице-министр Министерства информации и общественного развития РК.

Распоряжением Главы государства Азильханов Марат Алмасович назначен заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.Марат Азильханов родился в 1965 году в Кызылординской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный медицинский университет, в 2000 году - Академию КНБ РК по специальности "Правоведение".