Машина врезалась в остановочный павильон в Петропавловске, пострадали люди

Фото: ДП СКО

45-летняя жительница Петропавловска на автомобиле Honda Fit столкнулась с пассажирским маршрутным автобусом Lifan и, не справившись с управлением, врезалась в остановочный павильон по улице Жамбыла, где находились люди, ожидавшие автобус, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП СКО.

Бригады «скорой помощи» госпитализировали трех пострадавших.

По результатам медицинского обследования, оба водителя трезвы. Транспортные средства водворены на спецстоянку.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы, ведется дознание, добавили в полиции.