Масштабные задачи Свежий выпуск 492 Серик БЕКТУРГАНОВ, депутат Сената Парламента РК

В этом программном до­кументе отражен кардинально новый подход в вопросах государственного строительства. Предстоит большая и конкретная работа по переформатированию многих аспектов государственной службы.

Внимательно ознакомившись с Планом нации, отмечу, что предстоит и большая законо­творческая деятельность.

Призыв Главы государства о единстве целей, единстве подходов в их достижении потребуют от Правительства и Парламента кропотливой и слаженной работы по законодательному обеспечению начатых институциональных реформ.

Практический каждый пункт этой своеобразной «дорожной карты» кардинальных государственных реформ предполагает внесение серьезных и значительных изменений в действующее законодательство.

Предстоит не только сформировать большой пакет изменений в действующие законы. Ряд законов потребует кардинального обновления, вплоть до принятия их в новой редакции. К ним относятся Закон «О государственной службе» и Трудовой кодекс.

Для осуществления институциональных реформ потребуются и принципиально новые законы, которых не было в современном Казахстане.

Это такие законы, как «О доступе к информации», «О государственном аудите и контроле».

Задачи, поставленные Президентом страны, масштабны и крайне важны на нынешнем этапе развития нашего государства.

Их решение зависит от каждого из нас.

Так было не раз за годы независимости Казахстана, когда Елбасы объединял все общество единой целью для преодоления трудностей и достижения новых высот развития страны. Ее экономики, социальной сферы и общественных отношений.

Уверен, что и в этот раз казахстанское общество, имеющее план «100 шагов», сможет максимально использовать все возможности, которые есть только у нас.