Масштабный лесной пожар бушует в Турции (видео)

В турецкой провинции Чанаккале не могут остановить крупный лесной пожар, передает Кazpravda.kz со ссылкой на minval.az .

Фото: minval.az

Крупный лесной пожар разгорелся в турецкой провинции Чанаккале в Турции.

Из-за ветреной погоды не удается взять его под контроль. По сообщениям СМИ, ведутся воздушные и наземные операции по сдерживанию пожара.

Ранее сообщалось о крупном лесном пожаре в Бодруме. Пожар охватил территорию рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум на юге Турции.

Огонь возник по неустановленной причине в лесу между деревнями Акйол и Кемиклер рядом с аэропортом в провинции Мугла.