Массовую гибель сайгаков расследуют в Западно-Казахстанской области

150 туш мертвых сайгаков обнаружили в ЗКО. Причина смерти животных пока не установлена, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства экологии РК.

Фото пресс-службы Министерства экологии РК

19 мая, около 18:00, на территории Куйгенгульского округа Жанибекского района на берегу реки Ащыозек в Западно-Казахстанской области было обнаружено около 150 голов павших сайгаков.

Большая часть из них 95% - сеголетки, 5% самки. Трупы животных находились в радиусе 300 метров.

Для отбора патматериалов, а также проб растений, почвы и воздуха, на место обнаружения направлены сотрудник резервата "Бөкейорда", представители ветстанции и санэпидслужбы Жанибекского района.

После выполнения необходимых процедур, павшие животные будут утилизированы силами Жанибекского акимата и сотрудниками РГКП ПО "Охотзоопром".