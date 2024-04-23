«Мастерс» в Мадриде: Амир Омарханов стал самым юным казахстанским теннисистом, сыгравшим на супертурнире

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Стартовали матчи квалификации «Мастерса» в Мадриде.

16-летний Амир Омарханов, получивший от организаторов турнира уайлд-кард, сыграл против 86-й ракетки мира испанца Роберто Баутиста Агута. Казахстанец, занимающий в мировом юниорском рейтинге ITF 13-е место, в первой партии вёл в счёте 2:1, но затем опыт экс-девятой ракетки мира всё-таки взял своё. Агут выиграл партию 6:2. Во втором сете Амир смог взять один гейм - испанец выиграл со счетом 6:1.

Амир Омарханов стал первым казахстанцем, которому в 16 лет удалось сыграть в квалификации «Мастерса».

Это его первый опыт участия в турнире АТР-тура. Организаторы, оценив прогресс юного казахстанца, дали ему специальное приглашение.