Александр Бублик вышел в третий круг US Open-2026

Спорт,Теннис
Дана Аменова
корреспондент

Встреча продлилась минимальные три сета

Фото: ФТК

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу во втором круге заключительного турнира Большого шлема Открытого чемпионата США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК  

Спортсмен, занимающий 16-е место в мировом рейтинге и получивший 15-й номер посева, в матче второго круга US Open встречался с 67-й ракеткой планеты французом Адрианом Маннарино.  

Встреча продлилась минимальные три сета и завершилась победой Бублика с итоговым счетом 6:3, 6:1, 6:1.  

Теннисисты провели на хардовом корте 1 час и 22 минуты. За это время Александр совершил 16 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных.  

В третьем круге казахстанец сыграет против американского теннисиста Томми Пола, занимающего 29-е место в мировом рейтинге.

#теннис #US Open #Александр Бублик

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