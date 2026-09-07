Международный турнир по настольному теннису пройдет в столице

Для детей до 12 лет вход бесплатный в сопровождении взрослого

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С 15 по 20 сентября в столице будет проходить один из престижных международных турниров по настольному теннису — WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Соревнования состоятся во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и соберут сильнейших игроков мирового настольного тенниса.

Турнир пройдет в рамках традиционного Кубка Президента РК и станет одним из этапов международной серии WTT (World Table Tennis).

Призовой фонд соревнований составит 300 тысяч долларов США.

Расписание турнира: 15 сентября — церемония открытия; 16–18 сентября — игровые дни; 19–20 сентября — финальные матчи.

Организатором соревнований выступила Nomad Table Tennis Academy.

Для детей до 12 лет вход бесплатный в сопровождении взрослого.