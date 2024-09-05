Глава Сената рассказал о планах работы по выполнению поручений президента

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы обсудили предстоящие задачи законотворческой деятельности и работы с маслихатами, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Открывая первое заседание Палаты в новой сессии, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что работа Палаты в предстоящий период будет выстраиваться в русле реформ, инициированных главой государства в послании. В рамках реализации данных стратегических задач особое внимание будет уделено бюджетному и социальному прагматизму, развитию инфраструктуры, цифровизации и другим принципам.

«Предстоит работа по оптимизации налоговых режимов с обеспечением выгодных условий для предпринимателей. Также будут приняты меры для того, чтобы банковский сектор больше кредитовал реальный сектор. Повысится роль инвестиционного штаба при правительстве, будут приняты дополнительные меры, направленные на привлечение инвестиций в экономику страны и поддержку отечественного производства. Средний бизнес получит системную поддержку. Тем самым будут созданы благоприятные условия для доведения к 2029 году доли среднего бизнеса в экономике до 15%. Глава государства также определил конкретные пути развития в энергетическом секторе и транспортной сфере», – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Вместе с тем, проведение общенационального референдума по вопросу о строительстве АЭС, как и прямые выборы акимов районов и городов областного значения, которые состоятся в следующем году, по мнению Маулена Ашимбаева, расширяют возможности для участия граждан в процессе принятия государственных решений. Принимаются меры и по эффективному использованию бюджетных средств, ограничению расходов и жесткому контролю.

«В рамках реализации задач, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ежегодном послании, важнейшей задачей является соответствующее законодательное обеспечение. Эту работу мы проводим совместно с коллегами из Мажилиса, правительства и экспертами. Необходимо приложить все усилия для своевременной и качественной реализации всех инициатив президента страны, направленных на устойчивое развитие Казахстана», – подчеркнул спикер Сената.

В ходе заседания Палаты внимание депутатов также было акцентировано на механизмах, озвученных в послании и нацеленных на развитие сельского хозяйства, инвестирование в агропромышленный комплекс, включая привлечение средств коммерческих банков. Подчеркнута была и важность концепции рабочих профессий, продвижение ценностей трудолюбия, мер по укреплению здоровья нации, модернизации системы социальной поддержки граждан и повышению качества образования. Не остались без внимания и вопросы улучшения экологической обстановки.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

Султанбек Макежанов, поднимая проблему снижения уровня инвестиций в экономику, подверг критике эффективность использования налоговых преференций, предоставляемых инвесторам, и выразил сомнения в целесообразности некоторых проектов.

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