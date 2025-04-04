Этот консультативно-совещательный орган при Сенате за прошедшие семнадцать лет показал свою эффективность и стал действенным механизмом совместной работы парламента и маслихатов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Фото: Сенат РК

Уважаемые депутаты маслихатов!

Уважаемые коллеги!

От имени Сената Парламента Республики Казахстан приветствую всех участников расширенного заседания Совета по взаимодействию с маслихатами.

Первый состав Совета утвержден и начал работу по инициативе Касым-Жомарта Токаева.

Сегодняшнее мероприятие посвящено обсуждению роли маслихатов в системе государственного и местного самоуправления.

На заседании присутствуют депутаты Парламента и маслихатов, члены Правительства, представители центральных и местных исполнительных органов, международных организаций, академического и экспертного сообщества, гражданского сектора.

Уверен сегодня состоится содержательный и продуктивный разговор.

В целом за более 30-летний период маслихаты прошли путь становления от формального института до полноправного субъекта системы власти на местах. Свыше 3 300 депутатов маслихатов представляют интересы избирателей, укрепляя связь между государством и населением.

Особенно заметно возросла роль маслихатов в последние годы в рамках политических реформ Главы государства и новой модели государственного устройства по формуле: «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

И, как не раз подчеркивал Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев, этот фундаментальный триединый принцип дополняется важнейшим элементом – ответственным местным управлением. Ключевая роль в этом звене принадлежит маслихатам.

В рамках конституционной реформы 2022 года приняты системные меры по укреплению самостоятельности маслихатов, расширению их институциональных и политических полномочий.

В частности, введена должность председателя маслихата, изменен порядок назначения акимов областей с участием маслихатов, реформирована избирательная система.

Маслихаты утверждают бюджеты, контролируют их исполнение, мониторят деятельность местных исполнительных органов, формируют Сенат Парламента страны.

В целом усилилась роль маслихатов в системе государственного управления и самоуправления. Они стали полноправными участниками государственной политики и вносят большой вклад в развитие страны на современном этапе.

В этой связи выражаю признательность депутатам маслихатов всех уровней за вашу ежедневную работу. Надеюсь, мы будем и дальше совместно работать на благо нашей страны и народа.

Уважаемые участники заседания!

Новый этап реформ Президента страны требует от всех нас, в том числе от депутатов маслихатов еще больший уровень ответственности.

На Втором республиканском форуме депутатов маслихатов Глава государства обозначил несколько ключевых направлений, на которых должно быть сосредоточено внимание представительных органов. Прежде всего, необходимо планомерно повышать уровень компетенций депутатов.

Как отметил Президент страны, депутаты маслихата должны не только разбираться в социально-экономических вопросах, но и эффективно вести публичный диалог с населением, разъяснять политику государства, убеждать, а не просто информировать.

Также поставлена задача по расширению экономических и финансовых полномочий маслихатов и обеспечению их реального участия в формировании и реализации региональной политики. В этом направлении предпринимаются конкретные шаги.

Еще одной важной задачей маслихатов является активное участие в решении общенациональных задач. Уверен, депутаты маслихата сделают все необходимое для выполнения установок Главы государства, данных на Втором форуме маслихатов.

Уважаемые коллеги!

Сегодня Казахстан находится на новом этапе социально-экономических реформ. В этих условиях еще более возрастает роль местных представительных органов для эффективного развития страны.

Суть нового этапа реформ Главы государства заключается в обеспечении качественного роста. Цель нового этапа в экономике – ее качественный рост на основе диверсификации, технологичности, открытости и справедливости.

Исторически у нас неплохо развивался нефтегазовый и горнорудный сектор. Но сейчас Глава государства ставит задачу повысить вклад других отраслей экономики.

В прошлом году ВВП страны достиг 288 млрд долларов, при этом доля обрабатывающего сектора сравнялась с добывающим. Это реальное продвижение к более диверсифицированной экономике. Важно продолжить работу в этом направлении.

Для достижения поставленных целей важно поднять на новый уровень развитие отраслей машиностроения, нефтегазохимии, АПК, цифровых и «зеленых» технологий. Необходимо привлекать качественные инвестиции в обрабатывающие отрасли и создавать высокопроизводительные рабочие места.

Здесь особенно важна координация между центральными органами и регионами.

Маслихаты должны активно участвовать в создании благоприятных инвестиционных условий, устранять барьеры и поддерживать экономические проекты. В этом контексте роль маслихатов выходит за рамки стандартных бюджетных и согласовательных функций. Они должны стать соавторами общенациональной экономической политики, определяя и реализовывая ключевые приоритеты.

Это особенно важно в социальной сфере – важном элементе президентских реформ.

Глава государства четко подчеркнул, что бюджетные средства должны работать исключительно на цели, имеющие прямой эффект для людей.

Несмотря на сложности с бюджетом, государство неукоснительно исполняет все свои социальные обязательства. Ежегодно индексируются пенсии и пособия, повышаются размеры стипендий и зарплат работников бюджетных организаций.

В части развития социальной инфраструктуры по поручению Главы государства реализуется национальный проект «Комфортная школа». В этом году откроется около 200 школ, за три года модернизируют 1 300.

В рамках нацпроекта по сельскому здравоохранению за последние год построено 263 медицинских объекта первичного звена и до конца года будут построены 188 объектов. Также предусмотрено развитие и строительство других социальных объектов.

Это требует повышения роли маслихатов в контроле за реализацией программ, включая мониторинг хода строительства и ремонта дорог, детских садов, школ, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры. Депутаты маслихатов должны не только утверждать бюджеты, но и реально следить за их исполнением. Маслихаты должны обеспечить целевое использование средств, справедливое распределение ресурсов и оперативную обратную связь с жителями.

Еще один элемент президентских реформ – это повышение прозрачности и эффективности госуправления.

Решение этой важнейшей задачи состоит в реальном применении принципа меритократии, привлечении на госслужбу честных и трудолюбивых людей, развитии политических институтов, непримиримой борьбе с любыми проявлениями коррупции.

Мы сможем этого добиться только за счет обеспечения прозрачности и открытости деятельности государственных структур. Безусловно, в этом большая роль и ответственность возлагается на местные органы власти.

Вместе с тем, необходимо разъяснять проводимые в стране реформы, а также оперативно реагировать на обращения граждан.

Ещё один важный элемент нового этапа реформ Главы государства – консолидация общества, укоренение системы общенациональных ценностей и сплочение народа.

На Четвертом заседании Национального курултая Президент поручил проработать все аспекты новой Концепции внутренней политики. Этот концептуальный документ должен обозначить базовые ценности, усиливающие идентичность и объединяющие казахстанцев. Президент страны четко обозначил, что достижение целей Справедливого Казахстана требует кропотливой работы по формированию системы позитивных ценностей и политической культуры.

В этой связи важнейшей нашей общей задачей является участие в реализации установок, поставленных на Четвертом заседании Национального курултая. И здесь важная роль отводится маслихатам.

Маслихаты должны выступать локальными центрами общественной консолидации. Каждый депутат обязан быть проводником идеалов гражданской ответственности, честности, справедливости – идеалов «Адал азамат», о которых говорит Глава государства.

В целом на местные органы власти возлагается особая миссия по реализации нового этапа реформ Президента страны. Маслихаты должны осознавать свою высокую ответственность в реализации инициатив Главы государства.

Уважаемые коллеги!

Сенат, как Палата, представляющая интересы регионов, будет и дальше работать в тесном взаимодействии с акиматами и маслихатами.

По поручению Главы государства Парламент работает над законодательным обеспечением новой модели экономической политики и системы государственного управления. Сенат целенаправленно вовлекает маслихаты в законотворческий процесс.

Так, при рассмотрении нового Бюджетного кодекса было внесено около 90 поправок, значительная часть которых – инициативы от регионов.

В ближайшее время в Сенате будут обсуждаться Налоговый и Строительный кодексы, новый Закон о банках. Будем также вовлекать депутатов маслихатов в обсуждение этих законов.

Еще одним направлением взаимодействия Сената и маслихатов является содействие развитию регионов. Ваши предложения в этом направлении также будут учтены при рассмотрении республиканского бюджета.

Сенат будет и дальше продвигать инициативы, направленные на расширение финансовых возможностей маслихатов, усиление их контрольных и представительских функций.

В соответствии с новым Бюджетным кодексом, принятым Парламентом усиливается бюджетая самостоятельность на районном уровне. Это также утверждается маслихатами. Все это направлено на усиление полномочий маслихатов. Особое внимание будет уделено мониторингу реализации законов и национальных программ.

В случае выявления системных проблем на местах необходима оперативная и совместная реакция депутатов маслихатов и Сената. Для выстраивания более эффективного взаимодействия переформатирована работа Совета Сената по взаимодействию с маслихатами.

Вы и сами это видите по изменению формата сегодняшнего заседания Совета и по вчерашним секционным дискуссиям.

Коллеги, настало время работать по-новому. При принятии решений важно использовать новые инструменты. Необходимо мыслить по-новому, выходя за рамки устоявшихся решений в управлении. Это общее требование для всех нас.

Поэтому деятельность Совета будет ориентирована на предметное решение конкретных региональных задач и укрепление маслихатов как политических институтов.

Также начата перезагрузка депутатской группы «Өңір» при Сенате, которая наряду с Советом станет важным инструментом координации, где обсуждаются инициативы по решению проблемных вопросов регионов.

Сенат проводит системную и партнерскую работу с маслихатами на этих площадках и призывает депутатов активнее включаться в их работу.

Помимо этого, особое внимание будет уделено методической и организационной поддержке маслихатов, включая проведение регулярных семинаров и тренингов, повышение квалификации депутатов, обмен успешными практиками между регионами, усиление материально-технической базы маслихатов.

Кроме того, действующий Проектный офис Сената будет продолжать принимать предложения от депутатов маслихатов, общественности областей и обеспечит их внесение в законодательную повестку Палаты.

Уважаемые участники заседания!

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по построению Справедливого Казахстана. Их реализация невозможна без участия местных представительных органов.

В современных условиях маслихаты должны стать активными, эффективными, инициативными и ответственными субъектами реформ и драйверами изменений на местах.

Наша общая стратегическая цель – укрепление Независимости и обеспечение качественного развития страны в интересах всех граждан. Уверен, общими усилиями мы сделаем все необходимое для развития Казахстана как справедливого, социального, современного и демократического государства. Поэтому поддержка курса Главы государства – это главное условие и приоритет.

Уверен, депутаты маслихатов внесут значимый вклад в реализацию этого курса. Желаю всем вам успехов и новых достижений на этом пути.