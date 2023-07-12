Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»

Ержан не стал расспрашивать, что и как – он с берега прыгнул туда, куда указывали дети. Стал нырять и уже на середине канала обнаружил утопающего, вытащил его на берег. Вдвоем с Ернуром они оказали юноше первую помощь, вызвали скорую, отправили его в больницу.

Парень 25 лет выжил, и, как оказалось, без Ержана у него было бы мало шансов: плавать он толком не умел, а в глубокий канал упал по неосторожности.

Когда Ержану Абдраманову вручали медали МЧС и МВД, благодарил он за награды смущенно:

– Какой я герой? И как полицейский, и просто как мужчина, я обязан был немедленно прийти на помощь. Уверен, так поступил бы каждый мой коллега.

Тем не менее именно благодаря оперативности и действиям Ержана спасена человеческая жизнь.

Герой нашего материала, кстати, потомственный полицейский. Его папа Асылхан Абдраманов – ветеран органов внутренних дел. Он вышел на заслуженный отдых по состоянию здоровья – находясь на службе, получил травму.

Ержан, которому 34 года, служит в полиции уже десять лет. Женат, воспитывает четверых детей. За образцовую службу полицейский уже был удостоен ряда ведомственных грамот и нагрудного знака «Ішкі icтep органдарының үздігі» – «Отличник органов внутренних дел».