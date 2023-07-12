Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»
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Наталья Денисова
Месяц назад начальник местной полицейской службы Жалагашского района Кызылординской области Ержан Абдраманов спас тонущего человека. В тот день он и его сослуживец, старший инспектор группы патрульной полиции Ернур Отеш, находились на службе и объезжали вверенную им территорию. Возле канала «Северный прокоп» к их служебной машине подбежали дети и стали наперебой кричать, что рядом тонет человек.